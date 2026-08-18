Darío Franco tras el triunfazo de Gimnasia y Esgrima sobre Talleres: "Felicito a todo el grupo"

"El análisis tiene que ver con una gran actitud de estos chicos por querer salir a ganar el partido desde el principio teniendo en cuenta lo que podía hacer el rival, que tiene un buen funcionamiento y buenos jugadores. Nosotros los neutralizamos a partir de nuestro funcionamiento", comenzó diciendo Franco en la conferencia de prensa.

Darío Franco elogió a sus jugadores tras el triunfazo de Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Darío Franco felicitó a los jugadores de Gimnasia y Esgrima tras el triunfo

"Tuvimos momentos de buen juego donde hubo mucho tiempo de posesión, fuimos contundentes, generamos varias situaciones como para haber anotado algún gol más. El penal daba por terminado el partido. En líneas generales debo felicitar a los chicos por la forma, porque ellos son los que ejecutan, son los que deciden y ver lo que hicieron desde principio a fin frente a un rival bien dirigido, con grandísimos jugadores, superarlos es bastante, es mucho. Ese es el análisis, felicito a todo el grupo", admitió el DT mensana.