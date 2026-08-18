El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Darío Franco, se mostró feliz con el juego de su equipo tras el triunfo por 3 a 1 sobre Talleres de Córdoba de este lunes, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El DT mensana felicitó a sus jugadores.
Darío Franco tras el triunfazo de Gimnasia y Esgrima sobre Talleres: "Felicito a todo el grupo"
El DT de Gimnasia y Esgrima, Darío Franco, elogió a sus jugadores tras el triunfo por 3 a 1 sobre Talleres de este lunes, por la quinta fecha del Torneo Clausura
"El análisis tiene que ver con una gran actitud de estos chicos por querer salir a ganar el partido desde el principio teniendo en cuenta lo que podía hacer el rival, que tiene un buen funcionamiento y buenos jugadores. Nosotros los neutralizamos a partir de nuestro funcionamiento", comenzó diciendo Franco en la conferencia de prensa.
Darío Franco felicitó a los jugadores de Gimnasia y Esgrima tras el triunfo
"Tuvimos momentos de buen juego donde hubo mucho tiempo de posesión, fuimos contundentes, generamos varias situaciones como para haber anotado algún gol más. El penal daba por terminado el partido. En líneas generales debo felicitar a los chicos por la forma, porque ellos son los que ejecutan, son los que deciden y ver lo que hicieron desde principio a fin frente a un rival bien dirigido, con grandísimos jugadores, superarlos es bastante, es mucho. Ese es el análisis, felicito a todo el grupo", admitió el DT mensana.
"Estoy feliz, pienso el fútbol de una manera y después trato de llevarlo a cabo durante los entrenamientos, consensuarlo con los jugadores, convencerlos y después que se refleje en el partido, más en este tipo de partidos. Repito, el rival necesitaba los puntos y capaz que en algún momento tuvo buen juego y nos creó algunas situaciones, pero creo que lo neutralizamos bien", expresó.
Y cerró: "En ningún momento nos metimos atrás, mantuvimos una intensidad importante durante el partido, esa es la bandera de este equipo y si podemos repetir los buenos momentos que tuvimos en cuanto a la tenencia, estamos hablando de algo excelente",
En pocas palabras
- Gimnasia y Esgrima: El equipo de Darío Franco venció 3 a 1 a Talleres de Córdoba en el Torneo Clausura.
- Rendimiento: Franco elogió la actitud y el funcionamiento del equipo, destacando la contundencia y generación de situaciones de gol.
- Declaraciones DT: El entrenador expresó su felicidad por el reflejo del juego en cancha frente a un rival complejo.