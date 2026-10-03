Con todo el dolor que significa la baja de un valor tan importante, desde el club Independiente Rivadavia dieron a conocer el parte médico sobre la lesión que sufrió este viernes por la noche Maximiliano Salas, durante el partido entre la Lepra y Gimnasia y Esgrima La Plata.
Dolorosa baja en Independiente Rivadavia: qué dice el parte médico sobre la lesión de Maximiliano Salas
Cerca del final del encuentro entre Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata, Maxi Salas disputó un balón y quedó tendido generando alarma: el parte médico
Sobre el final del encuentro Maxi Salas, de 28 años, fue a disputar una pelota sobre la línea de fondo del Lobo platense, y el ex jugador de Racing y River Plate, chocó duramente con el zaguero Renzo Giampaoli, y quedó tendido en el piso, tomándose el rostro y pidiendo auxilio a los asistentes del equipo.
Maximiliano Salas: al quirófano y nueve meses parado
Según el parte médico del Club Independiente Rivadavia, Maxi Salas: ha sufrido ruptura de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral lateral. Será operado y tendrá una recuperación estimada de 9 meses. Se estima que recién podría estar de vuelta a fines de junio del año próximo.
Otro de los jugadores que salieron del campo de juego del estadio Gargantini, fue Ezequiel Bonifacio, que entró al inicio del complemento por Gómez, y a los 16' también se fue adolorido. El parte señala: lesión ligamentaria en el tobillo y edema óseo. Tendrá una recuperación de 2 meses. Quien fue reemplazado por Bonifacio, Luciano Gómez, fue el menos afectado, y entre semana ya estará recuperado.
El parte oficial de Independiente Rivadavia
Pasado el mediodía, el propio Departamento de Prensa del Club Independiente Rivadavia difundió el parte oficial. Allí se confirmaron las bajas mencionadas.
- Maximiliano Salas: Ruptura de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda. Requiere resolución quirúrgica. Tiempo estimado de recuperación: 9 a 12 meses.
- Ezequiel Bonifacio: Esguince de tobillo izquierdo con ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior y ligamento tibio deltoideo, más un edema óseo sobre astrágalo. Requiere inmovilización y tratamiento conservador. Tiempo estimado de recuperación: 8 semanas.
- Luciano Gómez: Sobrecarga tríceps sural derecho con antecedente de lesión a nivel de la unión mioaponeurótica derecha. Se tratará como una sobrecarga muscular y apuntando a que esté a disposición para el próximo partido.
Maximiliano Nahuel Salas, nacido en Curuzú Cuatiá, Corrientes, llegó a la Lepra a principios de agosto de este año (7/8), a préstamo por un año por River Plate, y ha disputado siete encuentros bajo la dirección técnica de Alfredo Berti.
En pocas palabras
- Lesión grave: Maximiliano Salas sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior y colateral lateral en el partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata.
- Pronóstico extenso: El jugador de Independiente Rivadavia deberá ser operado y estima una recuperación de 9 meses.
- Otro jugador afectado: Ezequiel Bonifacio también salió lesionado con una lesión ligamentaria en el tobillo y edema óseo, con 2 meses de recuperación.