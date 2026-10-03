Dolorosa baja en Independiente Rivadavia: qué dice el parte médico sobre la lesión de Maximiliano Salas

Otro de los jugadores que salieron del campo de juego del estadio Gargantini, fue Ezequiel Bonifacio, que entró al inicio del complemento por Gómez, y a los 16' también se fue adolorido. El parte señala: lesión ligamentaria en el tobillo y edema óseo. Tendrá una recuperación de 2 meses. Quien fue reemplazado por Bonifacio, Luciano Gómez, fue el menos afectado, y entre semana ya estará recuperado.

El parte oficial de Independiente Rivadavia

Pasado el mediodía, el propio Departamento de Prensa del Club Independiente Rivadavia difundió el parte oficial. Allí se confirmaron las bajas mencionadas.

Maximiliano Salas : Ruptura de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda. Requiere resolución quirúrgica. Tiempo estimado de recuperación: 9 a 12 meses.

: Ruptura de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda. Requiere resolución quirúrgica. Tiempo estimado de recuperación: 9 a 12 meses. Ezequiel Bonifacio : Esguince de tobillo izquierdo con ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior y ligamento tibio deltoideo, más un edema óseo sobre astrágalo. Requiere inmovilización y tratamiento conservador. Tiempo estimado de recuperación: 8 semanas.

: Esguince de tobillo izquierdo con ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior y ligamento tibio deltoideo, más un edema óseo sobre astrágalo. Requiere inmovilización y tratamiento conservador. Tiempo estimado de recuperación: 8 semanas. Luciano Gómez: Sobrecarga tríceps sural derecho con antecedente de lesión a nivel de la unión mioaponeurótica derecha. Se tratará como una sobrecarga muscular y apuntando a que esté a disposición para el próximo partido.

Maximiliano Nahuel Salas, nacido en Curuzú Cuatiá, Corrientes, llegó a la Lepra a principios de agosto de este año (7/8), a préstamo por un año por River Plate, y ha disputado siete encuentros bajo la dirección técnica de Alfredo Berti.