Independiente Rivadavia sigue liderando la Tabla Anual de la Liga Profesional 2026

El equipo que dirige Alfredo Berti se mantiene como líder de la Tabla Anual, que otorga tres plazas para la Copa Libertadores del año próximo, y otorga el título de campeón de Liga al equipo que suma más puntos en la tabla anual al finalizar en torneo Clausura. La Lepra acumula 52 puntos, seguido de Boca, con 50, y Vélez, con 48.

Leonel Flores aportó un doblete en la goleada de Boca Juniors sobre Unión.

Independiente Rivadavia y el empate agónico de Gimnasia y Esgrima La Plata

La Lepra se puso en ventaja pronto este viernes en el Bautista Gargantini, con el tanto de Juan Elordi a los 6 minutos del primer tiempo tras una asistencia de Maximiliano Salas. Pero Agustín Colazo metió el empate a los 41 de la segunda mitad, tras una revisión en el VAR por supuesto fuera de juego.