Independiente Rivadavia dejó escapar la oportunidad de despegarse de sus perseguidores y acercarse a su objetivo de finalizar como Campeón de Liga, al igualar 1 a 1 con Gimnasia La Plata este viernes, por la 11ª fecha del Torneo Clausura. Pese a perder dos puntos "de oro", y la goleada de Boca, la Lepra sigue arriba.
Independiente Rivadavia sigue liderando la Tabla Anual de la Liga Profesional 2026
Independiente Rivadavia igualó con el Lobo platense y no se pudo alejar de Boca en la Tabla Anual, aunque la Lepra sigue arriba y sueña con otra estrella
El equipo que dirige Alfredo Berti se mantiene como líder de la Tabla Anual, que otorga tres plazas para la Copa Libertadores del año próximo, y otorga el título de campeón de Liga al equipo que suma más puntos en la tabla anual al finalizar en torneo Clausura. La Lepra acumula 52 puntos, seguido de Boca, con 50, y Vélez, con 48.
Independiente Rivadavia y el empate agónico de Gimnasia y Esgrima La Plata
La Lepra se puso en ventaja pronto este viernes en el Bautista Gargantini, con el tanto de Juan Elordi a los 6 minutos del primer tiempo tras una asistencia de Maximiliano Salas. Pero Agustín Colazo metió el empate a los 41 de la segunda mitad, tras una revisión en el VAR por supuesto fuera de juego.
Por su parte Boca Juniors le sigue pisando los talones a los Azules mendocinos, tras ganar este viernes en la Bombonera por 3 a 0 a Unión de Santa Fe. Lautaro Di Lollo abrió el marcador para el Xeneize a los 22' del primer tiempo. A los 37' del complemento Leonel Flores marcó el segundo y a los 47' cerró la cuenta.
Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata tienen 18 puntos en la Zona B, y se ubican en el 3° y 4° puesto respectivamente -con un partido más-, igualando la línea de Argentinos Juniors (1°) y Rosario Central. El Bicho completa la 11ª fecha jugando el domingo (19.15) de local contra Tigre, mientras que el Canalla visita el lunes, a las 21.15 a Banfield.
En pocas palabras
- Independiente Rivadavia: Empató 1-1 con Gimnasia La Plata y perdió la chance de ampliar su ventaja en la Tabla Anual.
- Liderazgo en Riesgo: A pesar del tropiezo, la Lepra se mantiene líder con 52 puntos, seguida de cerca por Boca Juniors (50) y Vélez (48).
- Resultados Parciales: Boca Juniors goleó 3-0 a Unión de Santa Fe, recortando distancias en la competencia.