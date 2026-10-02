Boca goleó a Unión en La Bombonera con un doblete de Flores y confirmó su gran momento

Boca llegaba a este encuentro en alza, tras darle vuelta un partido increíble a Racing y meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

El Xeneize, con Sebastián Villa de titular, tenía la iniciativa ante el Tatengue, pero no podía marcar el primero.

Hasta que a los 22' llegó el tiro libre desde la derecha de Paredes y Di Lollo puso el 1 a 0 de cabeza. El defensor lleva seis tantos en el elenco auriazul y fueron todos por esa vía.

Merentiel cabeceaba desviado y se lo perdía el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Después Brey le tapaba un mano a mano a Malcorra.

Un derechazo de Villa se iba desviado. Avisaba el local.

A los 3' del complemento Ascacíbar remataba y la atajaba Mansilla.

Villa y Velasco creaban dos nuevas situaciones de gol para el local, que era superior a los dirigidos por Leonardo Madelón.

A los 13' Villa hacía una gran jugada por la izquierda, remataba y la atajaba Mansilla.

Las incursiones de Malcorra ponían en alerta al Auriazul, pero el visitante no podía torcer la historia.

El ingresado Flores (fue liberado de la Selección argentina para que jugara este partido) marcaba un doblete y le daba cifras definitivas a la goleada de Boca.

Lo que viene para Boca

Tras jugar con Unión, Boca visitará a Instituto el viernes 9 de octubre a las 19.30, por la fecha 12 del certamen.