Arturo Vidal se metió en la polémica: qué dijo sobre Cristiano Ronaldo y su salida de la Selección

En esa misma línea, el Vidal respaldó la decisión del delantero de abandonar la concentración tras el cruce con el técnico: "Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y en la Selección de Portugal es llevarla a otro nivel".

Además, el volante chileno arremetió contra los dichos del entrenador luso: "Que después el entrenador salga a decir eso… creo que lo deja muy mal parado. Se equivoca mucho".

Por último, Vidal exigió mayor reconocimiento para el legendario delantero: "Todo mi apoyo a Cristiano. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan. A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Puso a Portugal entre las mejores selecciones del mundo".