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Arturo Vidal se metió en la polémica: qué dijo sobre Cristiano Ronaldo y su salida de la Selección

Arturo Vidal, quien supo compartir con Cristiano Ronaldo en Juventus, dejó clara su postura tras la salida del Bicho del seleccionado

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Arturo Vidal habló de la polémica entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal.

Arturo Vidal habló de la polémica entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal.

Arturo Vidal, quien supo ser compañero de Lionel Messi en el Barcelona, salió a defender a Cristiano Ronaldo tras su salida de la Selección de Portugal. El histórico futbolista de la Selección de Chile arremetió con dureza contra el entrenador Jorge Jesús tras la polémica que se generó en los últimos días.

El conflicto no tardó en volverse viral. En este contexto, a las voces de los protagonistas se le sumó la del actual mediocampista del Colo Colo, quien no dudó en bancar al Bicho.

Cristiano Ronaldo abandon&oacute; la concentraci&oacute;n de la Selecci&oacute;n de Portugal.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la Selección de Portugal.

Arturo Vidal salió en defensa de Cristiano Ronaldo

El dos veces campeón de la Copa América con Chile, quien compartió plantel con Ronaldo en Juventus, cuestionó fuertemente el trato hacia el goleador y apuntó directo contra el DT: "Es una vergüenza, un jugador que está entre los cuatro mejores de la historia, es muy feo que salga así".

En esa misma línea, el Vidal respaldó la decisión del delantero de abandonar la concentración tras el cruce con el técnico: "Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera, porque lo que él le ha hecho al fútbol y en la Selección de Portugal es llevarla a otro nivel".

Además, el volante chileno arremetió contra los dichos del entrenador luso: "Que después el entrenador salga a decir eso… creo que lo deja muy mal parado. Se equivoca mucho".

Por último, Vidal exigió mayor reconocimiento para el legendario delantero: "Todo mi apoyo a Cristiano. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan. A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Puso a Portugal entre las mejores selecciones del mundo".

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