Cómo usar el delineador verde para destacar y resaltar la mirada después de los 50

Para lograr un resultado armonioso, la técnica de aplicación resulta fundamental. Los expertos sugieren trazar una línea muy fina junto a la raíz de las pestañas superiores, buscando rellenar los espacios y generar densidad visual.

El delineador verde ayuda a resaltar la mirada.

Posteriormente, difuminar ligeramente el borde con un pincel pequeño ayuda a suavizar el trazo, evitando un acabado excesivamente gráfico que pueda marcar las líneas de expresión. Esta práctica transforma por completo la mirada, aportando un toque moderno que rejuvenece el rostro de manera sutil.

Qué tonos elegir y cómo aplicarlos

La elección del color depende directamente del efecto que se busque conseguir en el día a día:

Verde oliva o musgo: son opciones ideales para la rutina diaria, ya que ofrecen una transición sutil y combinan a la perfección con sombras neutras como el beige, el marrón o el tono taupe.

son opciones ideales para la rutina diaria, ya que ofrecen una transición sutil y combinan a la perfección con sombras neutras como el beige, el marrón o el tono taupe. Verde bosque o esmeralda: aportan mayor intensidad y sofisticación, transformándose en los aliados perfectos para eventos nocturnos o para quienes buscan un contraste elegante y profundo.

La regla de oro para evitar recargar la cara radica en mantener el resto de la estética facial equilibrada. Al dejar el protagonismo absoluto en el delineado de los ojos, se logra un balance perfecto que realza la belleza natural en esta etapa de la vida.