Cuál es la altura que debe tener el césped en octubre, según expertos en jardinería

Con la llegada de octubre y el aumento progresivo de las temperaturas, el césped del jardín necesita adaptar sus cuidados a las nuevas condiciones climáticas. Durante esta etapa, el sol gana intensidad y la humedad del suelo puede perderse con mayor rapidez, por lo que la forma de cortarlo adquiere especial importancia para conservarlo verde, tupido y resistente.
Aunque mantener el césped corto puede parecer una buena estrategia para espaciar los cortes, los expertos en jardinería recomiendan evitar una poda excesivamente baja durante la primavera y, posteriormente, en los meses de mayor calor. Una altura adecuada permite que las hojas protejan mejor el suelo y ayuda a que el pasto soporte las condiciones propias de esta época.
Por qué no conviene cortar demasiado el césped en octubre
Uno de los principales problemas de dejar el césped demasiado corto es que el suelo queda más expuesto a la radiación solar. Al contar con menos hojas que funcionen como protección, la superficie pierde humedad con mayor velocidad y aumenta el riesgo de que el pasto se queme o presente un aspecto seco.
Esta situación también incrementa las necesidades de riego. Al reducirse la capacidad del césped para conservar la humedad, es necesario prestar mayor atención al agua disponible en el suelo, especialmente durante los días cálidos y secos.
Otro inconveniente está relacionado con las malas hierbas. Un césped debilitado tiene menor capacidad para competir por espacio, agua y nutrientes, lo que facilita que otras especies encuentren las condiciones necesarias para desarrollarse.
Por estos motivos, los especialistas aconsejan aumentar ligeramente la altura del corte a partir de octubre y mantener esta estrategia durante el resto de la primavera y el verano. La recomendación apunta a dejar el césped aproximadamente entre 5 y 6 centímetros de altura.
Un corte ligeramente más alto permite conservar una mayor cantidad de hojas y ofrece una mejor protección al suelo frente al sol. De esta manera, el jardín mantiene un césped más resistente durante los meses de temperaturas elevadas y con mejores condiciones para afrontar el estrés provocado por el calor.
En pocas palabras
- Poda ideal: Mantener el césped entre 5 y 6 centímetros en octubre para protegerlo del sol.
- Riesgos de corte bajo: Suelo expuesto, mayor pérdida de humedad y riesgo de quemaduras por el sol.
- Beneficios de altura: Conserva la humedad, previene malezas y fortalece el pasto ante el calor.