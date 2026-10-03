Cuál es la altura que debe tener el césped en octubre, según expertos en jardinería

¿Cómo cortar el césped en octubre?

Esta situación también incrementa las necesidades de riego. Al reducirse la capacidad del césped para conservar la humedad, es necesario prestar mayor atención al agua disponible en el suelo, especialmente durante los días cálidos y secos.

Otro inconveniente está relacionado con las malas hierbas. Un césped debilitado tiene menor capacidad para competir por espacio, agua y nutrientes, lo que facilita que otras especies encuentren las condiciones necesarias para desarrollarse.

El césped debe tener una altura cercana a los 5 o 6 centímetros.

Por estos motivos, los especialistas aconsejan aumentar ligeramente la altura del corte a partir de octubre y mantener esta estrategia durante el resto de la primavera y el verano. La recomendación apunta a dejar el césped aproximadamente entre 5 y 6 centímetros de altura.

Un corte ligeramente más alto permite conservar una mayor cantidad de hojas y ofrece una mejor protección al suelo frente al sol. De esta manera, el jardín mantiene un césped más resistente durante los meses de temperaturas elevadas y con mejores condiciones para afrontar el estrés provocado por el calor.