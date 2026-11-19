Durante casi un siglo, un pequeño fragmento de mármol permaneció como un recuerdo familiar en distintas viviendas de Chile. Su historia parecía sencilla, el padre de Enrico Tosti-Croce lo había recogido durante una visita a Atenas, Grecia, en la década de 1930 y lo había llevado consigo al otro lado del océano.
Un hombre en Chile guardó durante décadas una pieza de mármol que su padre trajo de Grecia sin saber que era parte de un templo más antiguo que el Partenón
Un ingeniero chileno descubrió que un objeto heredado de su padre, que creía proveniente de Grecia, es en realidad una reliquia de más de 2.500 años de un templo de la Acrópolis.
Sin embargo, cuando su hijo decidió devolverlo a Grecia, los especialistas descubrieron que la pieza tenía un origen mucho más antiguo de lo que imaginaban. El protagonista es Enrico Tosti-Croce, un ingeniero chileno de 77 años que heredó el objeto después de la muerte de sus padres, en 1994.
Desde Chile hasta la antigua Grecia: la sorprendente historia de un mármol de más de 2.500 años
Durante años lo conservó en su casa y lo mostraba a las visitas como un fragmento del famoso Partenón, uno de los monumentos más reconocidos de la antigua Grecia. La pieza había llegado a Chile gracias a su padre, Gaetano Tosti-Croce, un ingeniero naval italiano que visitó la Acrópolis de Atenas mientras formaba parte de la Armada italiana. Según el relato familiar, recogió el mármol cerca de la base del Partenón y posteriormente lo trasladó a Sudamérica cuando emigró con su familia.
El objeto pesa 1,2 kilogramos, mide 8,2 por 11,4 centímetros y conserva una decoración tallada con motivos de flores de loto. El giro de la historia llegó en 2025, cuando Enrico escuchó en la radio que Grecia continuaba reclamando la devolución de los mármoles del Partenón conservados en el Museo Británico. Aquella noticia le hizo pensar en el pequeño recuerdo familiar y decidió ponerse en contacto con la embajada griega en Santiago de Chile para entregarlo.
Una pieza de más de 2.500 años que regresó a Grecia
Tras recibir fotografías, medidas y detalles sobre el peso del objeto, las autoridades de Grecia coordinaron su devolución para que pudiera ser examinado por especialistas. La investigación permitió establecer que el fragmento probablemente no pertenecía al Partenón, sino al Hecatompedón, un antiguo templo de la Acrópolis construido durante la primera mitad del siglo VI antes de Cristo, alrededor del año 570 a. C.
Los arqueólogos relacionaron su decoración de flores de loto y palmetas con las canaletas de mármol que formaban parte del sistema de drenaje del tejado de aquel santuario. La diferencia histórica es considerable, el Partenón comenzó a construirse en el año 447 a. C. y sus obras finalizaron en el 438 a. C., más de un siglo después del Hecatompedón.
La pieza fue entregada a las autoridades griegas y quedó bajo custodia arqueológica en Atenas. Aunque los especialistas consideran probable su procedencia, la identificación no se ha confirmado de manera definitiva.
En pocas palabras
- Hombre en Chile: Guardó por décadas un mármol traído de Grecia por su padre.
- Descubrimiento: Especialistas determinaron que la pieza es anterior al Partenón, posiblemente del Hecatompedón.
- Devolución: El fragmento, con más de 2.500 años, fue entregado a las autoridades griegas en Atenas.