El objeto pesa 1,2 kilogramos, mide 8,2 por 11,4 centímetros y conserva una decoración tallada con motivos de flores de loto. El giro de la historia llegó en 2025, cuando Enrico escuchó en la radio que Grecia continuaba reclamando la devolución de los mármoles del Partenón conservados en el Museo Británico. Aquella noticia le hizo pensar en el pequeño recuerdo familiar y decidió ponerse en contacto con la embajada griega en Santiago de Chile para entregarlo.

Una pieza de más de 2.500 años que regresó a Grecia

Tras recibir fotografías, medidas y detalles sobre el peso del objeto, las autoridades de Grecia coordinaron su devolución para que pudiera ser examinado por especialistas. La investigación permitió establecer que el fragmento probablemente no pertenecía al Partenón, sino al Hecatompedón, un antiguo templo de la Acrópolis construido durante la primera mitad del siglo VI antes de Cristo, alrededor del año 570 a. C.

Los arqueólogos relacionaron su decoración de flores de loto y palmetas con las canaletas de mármol que formaban parte del sistema de drenaje del tejado de aquel santuario. La diferencia histórica es considerable, el Partenón comenzó a construirse en el año 447 a. C. y sus obras finalizaron en el 438 a. C., más de un siglo después del Hecatompedón.

La pieza fue entregada a las autoridades griegas y quedó bajo custodia arqueológica en Atenas. Aunque los especialistas consideran probable su procedencia, la identificación no se ha confirmado de manera definitiva.