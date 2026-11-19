El reconocimiento fue entregado por su labor en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina.

El funcionario destacó los históricos vínculos entre Mendoza y Chile

En su discurso, el funcionario recordó los profundos lazos históricos que unen a Chile y Mendoza, y destacó el papel desempeñado por la provincia en distintos momentos clave de la historia compartida.

Entre ellos mencionó la llegada de Bernardo O’Higgins y numerosos patriotas chilenos a Mendoza en 1814, luego de la derrota de Rancagua, así como su incorporación al Ejército de los Andes encabezado por el general José de San Martín.

También hizo referencia al encuentro diplomático protagonizado en 1899 por los presidentes Julio Argentino Roca y Federico Errázuriz Echaurren, considerado un hito en la consolidación de una política de paz y entendimiento entre ambos países.

“Mendoza ha sido históricamente una puerta de conexión entre ambos países y una referencia para el intercambio comercial, cultural y humano a través de la cordillera”, expresó Videla Sáenz durante su intervención.

Integración fronteriza y desarrollo regional

El subsecretario también resaltó la importancia de la conectividad entre ambos lados de la cordillera y se refirió al papel estratégico del paso Cristo Redentor para vincular el Atlántico y el Pacífico.

Asimismo, señaló los avances orientados a fortalecer la conectividad a través del paso Pehuenche y los trabajos impulsados para concretar el proyecto del paso Las Leñas.

El funcionario, reafirmó el compromiso de Mendoza de continuar promoviendo una mayor integración institucional, económica y cultural que contribuya al desarrollo de una región más conectada, segura y competitiva.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes diplomáticos, dirigentes empresariales y referentes de distintas instituciones, entre ellos el director del FMI para Argentina, Max Alier; el embajador de Portugal, Gonzalo Gamito de Teles; y representantes del sector económico y comercial mendocino.

La Orden de Bernardo O’Higgins es la máxima distinción civil que concede el Estado de Chile a ciudadanos extranjeros.

La Orden de Bernardo O’Higgins

La Orden de Bernardo O’Higgins es la máxima distinción civil que concede el Estado de Chile a ciudadanos extranjeros. Fue creada en 1965 y lleva el nombre de uno de los principales líderes de la independencia chilena.

Entre las personalidades argentinas que recibieron esta condecoración se encuentran Jorge Luis Borges, Mercedes Sosa, el gobernador Alfredo Cornejo y el exgobernador José Octavio Bordón.