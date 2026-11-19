La banana o plátano es una fruta muy consumida y popular. Se consume como postre después de comer y en preparaciones dulces o saladas, pero su rápida maduración puede hacer que se echen a perder. Para intentar prolongar su conservación, hay un truco poco conocido.
Con esta técnica, que seguro no conocías y que es el error que todos cometen, pueden mantenerse en buen estado hasta diez días.
Por qué no hay que separar las bananas del pedúnculo si no querés que sigan madurando
Científicamente, el proceso de maduración de una banana es por el etileno, una hormona vegetal gaseosa que interviene directamente en la fruta. Durante este desarrollo, el almidón se convierte progresivamente en azúcares, lo que aumenta su dulzura, ablanda la pulpa y altera el color de la cáscara. Es por eso que algunos alimentos como la manzana, la palta y el tomate también integran esta categoría.
En este caso, al comprar un racimo de bananas, es habitual dejarlas unidas sobre la mesada de la cocina sin notar que esto influye en su conservación. Pero según una nutricionista, esto pasa porque pertenecen al grupo de las frutas climatéricas, aquellas que continúan madurando aun después de haber sido cosechadas.
Para intentar prolongar su frescura, recomiendan separar cada fruta cortando la estructura del pedúnculo que las mantiene unidas, sin retirarles la cáscara. Esta técnica permite conservarlas en buen estado hasta por diez días, aunque la duración exacta dependerá del estado inicial de la fruta, la temperatura ambiente y las condiciones de almacenamiento.
Para optimizar la conservación de la banana en la casa, otro truco es:
- Llevarlas a la heladera durante los días de intenso calor
- Mantenerlas a temperatura ambiente cuando están verdes.
- Ponerlas en la heladera al alcanzar la madurez deseada, evitando golpes, sol directo y la cercanía con otros frutos emisores de etileno.
En pocas palabras
- Conservación de bananas: una nutricionista revela el secreto para mantenerlas frescas hasta diez días.
- Hormona del etileno: la banana madura por la acción de esta hormona gaseosa, un proceso natural común en frutas climatéricas.
- Truco clave: evitar separar las bananas del racimo y conservarlas en heladera al alcanzar la madurez deseada.