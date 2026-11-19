Con esta técnica, que seguro no conocías y que es el error que todos cometen, pueden mantenerse en buen estado hasta diez días.

Por qué no hay que separar las bananas del pedúnculo si no querés que sigan madurando

La banana es una fruta climatérica y si no la separás del pedúnculo se sigue madurando.

Científicamente, el proceso de maduración de una banana es por el etileno, una hormona vegetal gaseosa que interviene directamente en la fruta. Durante este desarrollo, el almidón se convierte progresivamente en azúcares, lo que aumenta su dulzura, ablanda la pulpa y altera el color de la cáscara. Es por eso que algunos alimentos como la manzana, la palta y el tomate también integran esta categoría.