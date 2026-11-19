Los restos humanos indígenas hallados durante excavaciones en Rivadavia en junio de 2021 serán finalmente restituidos y reenterrados en un espacio protegido del departamento. Para concretarlo, el Gobierno de Mendoza aprobó el convenio firmado con la comuna y autorizó una inversión provincial de $15.913.000.
Aprobaron fondos de casi $16 millones para restituir restos ancestrales en el Parque Aborigen de Rivadavia
El municipio avanzará con un espacio protegido en el Parque Aborigen para restituir restos humanos indígenas. El convenio prevé una inversión de casi $16 millones
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2426 firmado el 6 de noviembre y publicado este miércoles 18 en el Boletín Oficial, que distribuye las responsabilidades del proyecto Restitución de Cuerpos Ancestrales. La iniciativa contempla la creación de un enterratorio en el Parque Aborigen, ubicado en el sector del Polideportivo de Rivadavia.
El acuerdo había sido suscripto originalmente el 13 de marzo de 2026 por el intendente Ricardo Mansur y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar.
Cómo surgió el proyecto de restitución de cuerpos ancestrales
Tras el hallazgo fortuito de 2021, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y Museos trabajó junto a bioantropólogos de la UNCuyo. En 2023 se acordó atender los reclamos de restitución de la comunidad Huarpe Pelectay (Maipú) y de la colectiva Martina Chapanay. Luego de una serie de reuniones entre 2024 y 2025, se consensuó la creación del sitio de reentierro.
Qué compromisos asumen la Provincia y Rivadavia
El convenio divide las responsabilidades entre ambas jurisdicciones:
- Subsecretaría de Cultura: financiará y contratará el proyecto arquitectónico, la confección de los ajuares huarpes para los restos óseos, el traslado de las comunidades y los gastos del acto de restitución.
- Municipalidad de Rivadavia: ejecutará la obra arquitectónica y garantizará un plan permanente de mantenimiento, conservación y custodia.
Un espacio reservado a perpetuidad para el enterratorio
El predio municipal, con ingreso por Doctor Musino y Almirante Brown, quedará reservado de manera exclusiva y perpetua para las comunidades. En ese sector quedan prohibidas las actividades deportivas o recreativas que alteren el sentido del sitio, y cada intervención deberá contar con aval previo de Patrimonio Cultural.
Qué fechas figuran en el convenio publicado
El acuerdo fija un plazo de ejecución de 2 años, mientras que la reserva del terreno es permanente. Si bien el anexo logístico incluye traslados previstos originalmente para el 23 y 24 de junio de 2026, el decreto publicado no detalla el estado actual de la obra ni si ese cronograma fue reprogramado.
En pocas palabras
- Fondos aprobados: casi $16 millones destinará la Provincia para la restitución de restos ancestrales en Rivadavia.
- Espacio protegido: se creará un enterratorio en el Parque Aborigen para la reubicación de restos humanos indígenas hallados en 2021.
- Responsabilidades divididas: la Subsecretaría de Cultura financiará el proyecto y la Municipalidad de Rivadavia ejecutará la obra y su mantenimiento.