Cómo surgió el proyecto de restitución de cuerpos ancestrales

Tras el hallazgo fortuito de 2021, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y Museos trabajó junto a bioantropólogos de la UNCuyo. En 2023 se acordó atender los reclamos de restitución de la comunidad Huarpe Pelectay (Maipú) y de la colectiva Martina Chapanay. Luego de una serie de reuniones entre 2024 y 2025, se consensuó la creación del sitio de reentierro.

Cultura financiará el diseño, los ajuares huarpes y los traslados, mientras que el municipio ejecutará la obra y custodiará el espacio.

Qué compromisos asumen la Provincia y Rivadavia

El convenio divide las responsabilidades entre ambas jurisdicciones:

Subsecretaría de Cultura: financiará y contratará el proyecto arquitectónico, la confección de los ajuares huarpes para los restos óseos, el traslado de las comunidades y los gastos del acto de restitución.

financiará y contratará el proyecto arquitectónico, la confección de los ajuares huarpes para los restos óseos, el traslado de las comunidades y los gastos del acto de restitución. Municipalidad de Rivadavia: ejecutará la obra arquitectónica y garantizará un plan permanente de mantenimiento, conservación y custodia.

La comuna garantizará el resguardo perpetuo del sector en el Parque Aborigen, donde cada intervención requerirá aval previo de Patrimonio Cultural.

Un espacio reservado a perpetuidad para el enterratorio

El predio municipal, con ingreso por Doctor Musino y Almirante Brown, quedará reservado de manera exclusiva y perpetua para las comunidades. En ese sector quedan prohibidas las actividades deportivas o recreativas que alteren el sentido del sitio, y cada intervención deberá contar con aval previo de Patrimonio Cultural.

El predio municipal de Doctor Musino y Almirante Brown quedará reservado a perpetuidad y libre de actividades recreativas o deportivas.

Qué fechas figuran en el convenio publicado

El acuerdo fija un plazo de ejecución de 2 años, mientras que la reserva del terreno es permanente. Si bien el anexo logístico incluye traslados previstos originalmente para el 23 y 24 de junio de 2026, el decreto publicado no detalla el estado actual de la obra ni si ese cronograma fue reprogramado.