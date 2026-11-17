Junto a sus amigas, fue al Club Sportivo Los Árboles. "A Kiara vinieron a buscarla dos compañeras de la escuela y se fueron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles, con un sobrino desde mi casa. Eran poco más de la 1 del domingo", detalló la mujer sobre el inicio de la noche.

"A las 3.30 la llamé porque no había regresado y me dijo que venía en camino, que se había demorado buscando al primo", recordó María acerca de la última conversación normal que mantuvo con su hija.

Más cerca de las 4 de la madrugada, Kiara llegó a su casa. No dijo tener dolores, ni anda parecido, pero rápidamente comenzó a descomponerse: "Kiara llegó bien, no me dijo que estuviera descompuesta ni que se sintiera mal. Entró al baño y vomitó, le di una ducha y la llevé a la cama, la cambié de ropa. Volvió a vomitar. Era vino. Kiara no tomaba y sabía que no debía tomar vino", señaló la madre, que se quedó acostada, despierta, a su lado hasta las 7 de la mañana, hasta que el cansancio le ganó.

La casa en la que vivía Kiara Farías.

Alrededor de las 11, María fue hasta la cama de Kiara para despertarla. El terror se apoderó de ella de inmediato: "Quise despertar a Kiara, pero no reaccionaba. La llamaba ¡¡Kiara, Kiara!!... Pero no respondía; la destapé y la toqué: tenía la cara helada... Le pedí a mi sobrino que llamara al padre de Kiara".

De inmediato llamaron al 911 y una patrulla policial llegó hasta la vivienda de Rivadavia para iniciar los primeros auxilios, practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin obtener respuesta. Poco después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y los profesionales continuaron con los intentos de estimulación cardíaca dentro del dormitorio.

"Nos hicieron salir de la habitación", contó María sobre esos minutos críticos, y concluyó con dolor: "Cuando salieron, los médicos dijeron que mi hija Kiara ya no tenía signos vitales". En medio del dolor, la madre de Kiara sospecha que algo le pusieron en la bebida a la adolescente que la hizo descomponerse y que le diera un infarto.

María, la madre de Kiara Farías, la chica de 14 años muerta en Rivadavia.

La clave en la autopsia: qué estudios analiza la Fiscalía

Con la investigación en marcha para determinar las causas exactas del deceso de la adolescente de 14 años, la atención está puesta en los peritajes científicos ordenados por la Justicia mendocina.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía, los resultados definitivos tardarán al menos 45 días en conocerse. Ese plazo resulta indispensable para completar los exhaustivos estudios anatomopatológicos sobre las muestras extraídas del cuerpo de Kiara, que incluyen análisis de pulmón, corazón, riñón, hígado, cerebro y fluidos, además de un hemocultivo que permitirá establecer con precisión qué provocó su muerte tras regresar de la fiesta.