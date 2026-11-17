"Entró al baño y vomitó", explicó María, la madre de Kiara Farías. En ese momento nadie imaginó que, tras llevarla a dormir, la adolescente de 14 años ya no despertaría. Su muerte está siendo investigada por la Justicia, mientras que su madre sospecha que le dieron algo en el cumpleaños de 15 en el que había estado.
Cómo fueron las últimas horas de Kiara, la chica de 14 años que murió tras ir a un cumpleaños de 15 en Mendoza
Kiara Farías murió este domingo tras haber ido a un cumpleaños de 15. Tenía solamente 14 años y la madre sospecha que le colocaron algo en una bebida
Kiara vivía en Rivadavia. No salía mucho. Pero el sábado tenía un cumpleaños de 15 de una compañera de colegio. Dos amigas fueron a buscarla. La condición para ir es que el permiso era por dos horas. Cuando pasó ese plazo, la madre la llamó y ella le dijo que estaba en camino. Horas después iba a estar muerta.
Cómo fueron las últimas horas de Kiara
"Mi nena tenía el cumpleaños de 15 de una compañera de la escuela; tenía permiso de dos horas para asistir porque no salía mucho”, explicó María al periodista Matías Pascualetti de Radio Nihuil.
Junto a sus amigas, fue al Club Sportivo Los Árboles. "A Kiara vinieron a buscarla dos compañeras de la escuela y se fueron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles, con un sobrino desde mi casa. Eran poco más de la 1 del domingo", detalló la mujer sobre el inicio de la noche.
"A las 3.30 la llamé porque no había regresado y me dijo que venía en camino, que se había demorado buscando al primo", recordó María acerca de la última conversación normal que mantuvo con su hija.
Más cerca de las 4 de la madrugada, Kiara llegó a su casa. No dijo tener dolores, ni anda parecido, pero rápidamente comenzó a descomponerse: "Kiara llegó bien, no me dijo que estuviera descompuesta ni que se sintiera mal. Entró al baño y vomitó, le di una ducha y la llevé a la cama, la cambié de ropa. Volvió a vomitar. Era vino. Kiara no tomaba y sabía que no debía tomar vino", señaló la madre, que se quedó acostada, despierta, a su lado hasta las 7 de la mañana, hasta que el cansancio le ganó.
Alrededor de las 11, María fue hasta la cama de Kiara para despertarla. El terror se apoderó de ella de inmediato: "Quise despertar a Kiara, pero no reaccionaba. La llamaba ¡¡Kiara, Kiara!!... Pero no respondía; la destapé y la toqué: tenía la cara helada... Le pedí a mi sobrino que llamara al padre de Kiara".
De inmediato llamaron al 911 y una patrulla policial llegó hasta la vivienda de Rivadavia para iniciar los primeros auxilios, practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin obtener respuesta. Poco después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y los profesionales continuaron con los intentos de estimulación cardíaca dentro del dormitorio.
"Nos hicieron salir de la habitación", contó María sobre esos minutos críticos, y concluyó con dolor: "Cuando salieron, los médicos dijeron que mi hija Kiara ya no tenía signos vitales". En medio del dolor, la madre de Kiara sospecha que algo le pusieron en la bebida a la adolescente que la hizo descomponerse y que le diera un infarto.
La clave en la autopsia: qué estudios analiza la Fiscalía
Con la investigación en marcha para determinar las causas exactas del deceso de la adolescente de 14 años, la atención está puesta en los peritajes científicos ordenados por la Justicia mendocina.
De acuerdo con un comunicado oficial de la Fiscalía, los resultados definitivos tardarán al menos 45 días en conocerse. Ese plazo resulta indispensable para completar los exhaustivos estudios anatomopatológicos sobre las muestras extraídas del cuerpo de Kiara, que incluyen análisis de pulmón, corazón, riñón, hígado, cerebro y fluidos, además de un hemocultivo que permitirá establecer con precisión qué provocó su muerte tras regresar de la fiesta.
En pocas palabras
- Investigan la muerte de Kiara Farías, adolescente de 14 años, tras asistir a un cumpleaños de 15 en Rivadavia.
- La madre sospecha que le dieron algo en la bebida, detallando que vomitó vino poco antes de fallecer.
- La autopsia determinará las causas exactas del deceso, con resultados esperados en 45 días.