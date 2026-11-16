Quiénes eran el padre y sus tres hijas que murieron en la tragedia desatada por insolación y deshidratación

La incertidumbre inicial dio paso al horror cuando los equipos de rastrillaje hallaron los cuerpos en cercanías de Alto de la Sierra, dentro del departamento de Rivadavia, Salta.

De acuerdo con los informes forenses oficiales de la tragedia, el padre y las niñas sufrieron paros cardiorrespiratorios desencadenados por un cuadro severo de insolación y deshidratación aguda, tras permanecer durante horas a la intemperie y sin posibilidad de pedir auxilio.

Tragedia en Salta: quiénes eran las víctimas

El hombre fallecido fue identificado como Adrián Pérez, un joven de 24 años oriundo de la localidad formoseña de María Cristina, desde donde había partido rumbo a territorio salteño para reencontrarse con su familia.

Junto a él viajaban sus tres hijas menores de edad, de 8, 5 y 4 años, cuyas identidades se mantienen bajo reserva legal por tratarse de menores.

Adrián Pérez y las pequeñas mantenían un estrecho vínculo con la comunidad de Alto de la Sierra, localidad en la que residía parte de su grupo familiar y hacia donde se dirigían al momento del desenlace fatal.

Cómo fue la tragedia en el norte de Salta

La tragedia comenzó el último viernes al mediodía, cuando Adrián Pérez salió en su moto junto a las tres niñas desde María Cristina hacia Alto de la Sierra. Al caer la tarde y notar que no arribaban ni respondían los mensajes, su pareja radicó de inmediato la denuncia por desaparición ante las autoridades policiales.

Tras la alerta, se organizó un operativo de búsqueda por la zona, aunque las tareas debieron interrumpirse durante la noche debido a la oscuridad y a la complejidad del terreno. Sin embargo, durante la madrugada el hombre fue localizado sin vida junto a su moto en un camino vecinal, ubicado a unos 20 kilómetros del paraje Bragado.

Con las primeras luces del sábado se retomó el rastrillaje en los alrededores y los efectivos lograron encontrar los cuerpos de las tres niñas, dispersos en distintos sectores dentro de un radio aproximado de 500 metros respecto del lugar donde estaba su padre.

Las pericias realizadas por el médico legal de la Policía de Salta descartaron de plano un accidente de tránsito o hechos de violencia, confirmando que el deceso de los cuatro se produjo por paro cardiorrespiratorio derivado de insolación y deshidratación severa.