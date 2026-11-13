Un profundo dolor sacude por estas horas al partido de Villarino, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tras la muerte de un niño de 5 años, oriundo de Bahía Blanca, quien falleció ahogado en la pileta de un establecimiento rural, en una tragedia muy dolorosa.
Tragedia devastadora en la pileta: un niño de 5 años murió ahogado
Un niño de 5 años falleció tras caer a una pileta, en una tragedia familiar que causó una conmoción muy grande
La tragedia que provocó una enorme tristeza y contó con una escena desgarradora en el lugar del accidente, se registró el miércoles alrededor de las 14.10 en un campo ubicado a unos cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad de Hilario Ascasubi, en dirección sur hacia Pedro Luro.
Tragedia en la pileta: hallazgo y traslado de urgencia
Según trascendió de fuentes policiales, el niño había viajado junto a su padre para pasar el día en la propiedad donde se desempeña laboralmente su abuelo. En un momento dado, al disponerse a compartir el almuerzo, los familiares advirtieron la ausencia del niño y comenzaron una desesperada búsqueda por el predio.
Pocos minutos después, hallaron al niño sumergido en el fondo de la pileta. De inmediato, lo retiraron del agua y lo trasladaron en un vehículo particular de urgencia hasta el Centro Asistencial de Hilario Ascasubi.
A pesar de que el menor ingresó a la guardia con signos vitales muy débiles y recibió asistencia médica inmediata, la doctora Patricia Cobello constató su muerte a los pocos minutos a raíz de un paro cardiorrespiratorio provocado por el ahogamiento.
La investigación judicial tras la tragedia
En el lugar del del accidente trabajaron efectivos policiales y peritos de la Policía Científica de Bahía Blanca para realizar las pericias de rigor en el predio rural.
En tanto, la Ayudantía Fiscal de Villarino tomó intervención en la causa y ordenó la realización de la autopsia correspondiente del niño junto con otras diligencias judiciales para terminar de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: Un niño de 5 años murió ahogado en la pileta de un establecimiento rural en Hilario Ascasubi.
- Hallazgo y auxilio: El menor fue encontrado sumergido y trasladado de urgencia, pero los médicos confirmaron su fallecimiento.
- Investigación judicial: La policía y peritos trabajan en el predio para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.