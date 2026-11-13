Tragedia devastadora en la pileta: un niño de 5 años murió ahogado

Pocos minutos después, hallaron al niño sumergido en el fondo de la pileta. De inmediato, lo retiraron del agua y lo trasladaron en un vehículo particular de urgencia hasta el Centro Asistencial de Hilario Ascasubi.

A pesar de que el menor ingresó a la guardia con signos vitales muy débiles y recibió asistencia médica inmediata, la doctora Patricia Cobello constató su muerte a los pocos minutos a raíz de un paro cardiorrespiratorio provocado por el ahogamiento.

La investigación judicial tras la tragedia

En el lugar del del accidente trabajaron efectivos policiales y peritos de la Policía Científica de Bahía Blanca para realizar las pericias de rigor en el predio rural.

En tanto, la Ayudantía Fiscal de Villarino tomó intervención en la causa y ordenó la realización de la autopsia correspondiente del niño junto con otras diligencias judiciales para terminar de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.