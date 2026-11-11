Una tarde de alegría en una plaza, terminó en una tragedia muy dolorosa tras la muerte de un niño de 7 años, en la tarde del reciente domingo. La terrible noticia que mantiene consternada a la comunidad de Saujil, departamento Pomán, Catamarca.
Quién era el niño de 7 años que murió en una tragedia desatada tras una caída en una plaza
La grave caída de un niño de 7 años en una plaza, resultó en su fallecimiento, desatando una investigación judicial por la tragedia
El niño perdió la vida horas después de caerse desde una estructura de juegos infantiles en una plaza, en un accidente que dejó escenas desgarradoras.
La tragedia derivó en la intervención urgente de los servicios de salud y en el inicio de una causa judicial para determinar responsabilidades por el accidente.
Tragedia en una plaza de Catamarca: quién es el niño fallecido
La víctima de la lamentable tragedia fue identificada como Ian Argañaraz, un niño de apenas 7 años residente en la localidad de Catamarca.
Tras la fuerte caída que sufrió durante el accidente, el menor recibió asistencia médica inicial en el interior provincial, pero la extrema gravedad de su cuadro obligó a un traslado de urgencia hacia la capital de Catamarca para ser internado en el Hospital de Niños Eva Perón.
Pese a las maniobras y esfuerzos del equipo de especialistas, su fallecimiento fue confirmado formalmente pasadas las 2 de la madrugada del reciente lunes.
El informe forense posterior ratificó que Ian murió a causa de un traumatismo de cráneo grave que desencadenó un shock neurogénico irreversible.
Una vez concluidas las pericias, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá autorizó la entrega de sus restos para la despedida de sus familiares y vecinos.
Cómo fue la tragedia y los puntos bajo investigación
La tragedia ocurrió en horas de la tarde, mientras Ian se encontraba jugando en una plaza de la localidad de Saujil. En circunstancias que todavía son materia de peritajes técnicos, el pequeño cayó desde lo alto de una estructura de juegos y golpeó severamente su cabeza contra el suelo.
A raíz de lo sucedido, la Justicia de Catamarca abrió una investigación orientada a reconstruir la mecánica exacta de la caída y a constatar las condiciones de seguridad del lugar.
En pocas palabras
- Tragedia en Saujil: Un niño de 7 años falleció tras una fuerte caída en una plaza.
- Investigación en curso: Se busca determinar las causas de la caída y las condiciones de seguridad del juego.
- Diagnóstico forense: La causa de muerte fue un grave traumatismo de cráneo con shock neurogénico irreversible.