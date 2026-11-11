Quién era el niño de 7 años que murió en una tragedia desatada tras una caída en una plaza

Tragedia en una plaza de Catamarca: quién es el niño fallecido

La víctima de la lamentable tragedia fue identificada como Ian Argañaraz, un niño de apenas 7 años residente en la localidad de Catamarca.

Tras la fuerte caída que sufrió durante el accidente, el menor recibió asistencia médica inicial en el interior provincial, pero la extrema gravedad de su cuadro obligó a un traslado de urgencia hacia la capital de Catamarca para ser internado en el Hospital de Niños Eva Perón.

Pese a las maniobras y esfuerzos del equipo de especialistas, su fallecimiento fue confirmado formalmente pasadas las 2 de la madrugada del reciente lunes.

El informe forense posterior ratificó que Ian murió a causa de un traumatismo de cráneo grave que desencadenó un shock neurogénico irreversible.

Una vez concluidas las pericias, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá autorizó la entrega de sus restos para la despedida de sus familiares y vecinos.

Cómo fue la tragedia y los puntos bajo investigación

La tragedia ocurrió en horas de la tarde, mientras Ian se encontraba jugando en una plaza de la localidad de Saujil. En circunstancias que todavía son materia de peritajes técnicos, el pequeño cayó desde lo alto de una estructura de juegos y golpeó severamente su cabeza contra el suelo.

A raíz de lo sucedido, la Justicia de Catamarca abrió una investigación orientada a reconstruir la mecánica exacta de la caída y a constatar las condiciones de seguridad del lugar.