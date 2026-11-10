Una profunda tristeza sacude a la localidad de Icaño, Santiago del Estero, tras confirmarse la muerte de Kihara Seifer, una joven de 18 años que perdió la vida en una tragedia, producida tras de ser embestida por un camión cuando intentaba cruzar la Ruta Nacional 34 en una moto.
Quién es la chica de 18 años que murió en una tragedia desgarradora
Un camión atropelló y mató a una joven de 18 años que cruzaba una ruta en moto. La tragedia provocó una tristeza muy grande entre sus familiares y amigos
La tragedia se registró cerca de las 4 de la mañana a la altura del cruce con la avenida Boulevard República, en el departamento de Avellaneda. La víctima conducía una moto Honda XR de 150 centímetros cúbicos acompañada por otra joven e intentó atravesar la calzada en sentido este a oeste.
En ese momento, y por razones que la Justicia investiga, la moto fue embestida violentamente por un camión Iveco Sway guiado por un chofer de 41 años, oriundo de la ciudad tucumana de Lules.
Tragedia en Santiago del Estero: desenlace fatal
A raíz del fuerte choque, ambas ocupantes de la moto sufrieron heridas de extrema gravedad y fueron asistidas de inmediato por los servicios de emergencia que las trasladaron hacia el hospital de Añatuya.
Kihara ingresó inconsciente a la guardia médica y falleció a los pocos minutos debido a la magnitud de los traumatismos. En tanto, su acompañante quedó internada con lesiones graves y una presunta fractura en una de sus extremidades.
En el lugar del accidente trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 55 de Icaño y peritos de Criminalística.
La fiscal de turno, Alejandra Sobrero, tomó intervención en la causa, dispuso el secuestro de los dos vehículos para los peritajes de rigor y ordenó las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del choque.
Dolor y despedida en Santiago del Estero tras el accidente
La tragedia provocó una ola de consternación en toda la comunidad, donde Kihara era una figura muy querida y reconocida. Hija única, la joven había terminado sus estudios secundarios el año anterior y se desempeñaba como bailarina, modelo y especialista en estética de pestañas y cejas.
Tiempo atrás, su carisma y simpatía la habían llevado a ser consagrada reina del carnaval de Icaño, un reconocimiento que sus familiares y amigos recordaron con gran emoción en las redes sociales al despedirla tras la inesperada tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia en Icaño: Un camión atropelló y mató a una joven de 18 años en la Ruta Nacional 34.
- Detalles del accidente: La víctima cruzaba la ruta en moto cuando fue embestida por un camión Iveco.
- Conmoción local: La comunidad de Icaño, Santiago del Estero, lamenta la pérdida de Kihara Seifer Procopp.