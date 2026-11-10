Quién es la chica de 18 años que murió en una tragedia desgarradora

Tragedia en Santiago del Estero: desenlace fatal

A raíz del fuerte choque, ambas ocupantes de la moto sufrieron heridas de extrema gravedad y fueron asistidas de inmediato por los servicios de emergencia que las trasladaron hacia el hospital de Añatuya.

Kihara ingresó inconsciente a la guardia médica y falleció a los pocos minutos debido a la magnitud de los traumatismos. En tanto, su acompañante quedó internada con lesiones graves y una presunta fractura en una de sus extremidades.

En el lugar del accidente trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 55 de Icaño y peritos de Criminalística.

La fiscal de turno, Alejandra Sobrero, tomó intervención en la causa, dispuso el secuestro de los dos vehículos para los peritajes de rigor y ordenó las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del choque.

Dolor y despedida en Santiago del Estero tras el accidente

La tragedia provocó una ola de consternación en toda la comunidad, donde Kihara era una figura muy querida y reconocida. Hija única, la joven había terminado sus estudios secundarios el año anterior y se desempeñaba como bailarina, modelo y especialista en estética de pestañas y cejas.

Tiempo atrás, su carisma y simpatía la habían llevado a ser consagrada reina del carnaval de Icaño, un reconocimiento que sus familiares y amigos recordaron con gran emoción en las redes sociales al despedirla tras la inesperada tragedia.