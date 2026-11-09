Querían descansar y se fueron unos días de vacaciones: conmoción por una madre y su nene encontrados sin vida en un río

Un trágico episodio sacude a la provincia de Córdoba tras el hallazgo sin vida de una mujer de 39 años y su hijo de 6 en las aguas del río Cosquín. Ambos cuerpos fueron encontrados a la altura del balneario La Pasarela, ubicado en la zona de Villa Caeiro, dentro de la localidad de Santa María de Punilla.
Las víctimas fueron identificadas como Noelia Rocío Sánchez (39) y su hijo Benicio Sánchez (6). Ambos tenían domicilio en la localidad de Roldán, provincia de Santa Fe, y habían viajado hacia el valle de Punilla para pasar unos días de descanso en la vivienda de familiares.
El rescate de la madre y la desesperada búsqueda del menor
El operativo de emergencia se inició el viernes alrededor de las 15:30, momento en el que efectivos policiales y rescatistas divisaron y extrajeron del agua el cuerpo de la mujer.
Durante las primeras pericias en la costa, los investigadores hallaron entre las pertenencias de la víctima documentación y elementos personales pertenecientes a su hijo, lo que encendió de inmediato las alarmas al advertir que el niño se encontraba desaparecido.
A partir de ese momento, la Policía de Córdoba y los equipos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) montaron un amplio operativo por agua y tierra:
- Rastrillaje intensivo: Guardavidas, buzos tácticos y bomberos recorrieron las márgenes y las zonas profundas del cauce durante toda la tarde y la noche.
- El desenlace: Finalmente, el sábado cerca de las 09:30, los brigadistas localizaron el cuerpo sin vida de Benicio sumergido en el mismo sector del río.
Autopsia preliminar e hipótesis bajo investigación
El informe médico preliminar practicado sobre el cuerpo de Noelia Sánchez confirmó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Por su parte, la Justicia espera para las próximas horas las conclusiones periciales de la autopsia del menor para certificar la causa fehaciente de su fallecimiento.
La causa judicial quedó radicada en la Fiscalía de Fuero Múltiple Nº 2 de Cosquín, bajo la conducción de la fiscal Silvana Pen.
Los pesquisas trabajan en la reconstrucción de las últimas horas de la mujer y su hijo para determinar con precisión cómo llegaron al curso de agua y esclarecer si se trató de un accidente fortuito durante un paseo o si existió alguna otra circunstancia detrás de la tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia en Córdoba: Madre y su hijo de 6 años fueron encontrados sin vida en el río Cosquín.
- Vacaciones truncas: La familia oriunda de Roldán, Santa Fe, se encontraba en la provincia para un descanso.
- Investigación en curso: La Justicia busca determinar las circunstancias del fallecimiento de ambos.