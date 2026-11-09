Querían descansar y se fueron unos días de vacaciones: conmoción por una madre y su nene encontrados sin vida en un río

Durante las primeras pericias en la costa, los investigadores hallaron entre las pertenencias de la víctima documentación y elementos personales pertenecientes a su hijo, lo que encendió de inmediato las alarmas al advertir que el niño se encontraba desaparecido.

A partir de ese momento, la Policía de Córdoba y los equipos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) montaron un amplio operativo por agua y tierra:

Rastrillaje intensivo: Guardavidas, buzos tácticos y bomberos recorrieron las márgenes y las zonas profundas del cauce durante toda la tarde y la noche.

Guardavidas, buzos tácticos y bomberos recorrieron las márgenes y las zonas profundas del cauce durante toda la tarde y la noche. El desenlace: Finalmente, el sábado cerca de las 09:30, los brigadistas localizaron el cuerpo sin vida de Benicio sumergido en el mismo sector del río.

Autopsia preliminar e hipótesis bajo investigación

El informe médico preliminar practicado sobre el cuerpo de Noelia Sánchez confirmó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Por su parte, la Justicia espera para las próximas horas las conclusiones periciales de la autopsia del menor para certificar la causa fehaciente de su fallecimiento.

La causa judicial quedó radicada en la Fiscalía de Fuero Múltiple Nº 2 de Cosquín, bajo la conducción de la fiscal Silvana Pen.

Los pesquisas trabajan en la reconstrucción de las últimas horas de la mujer y su hijo para determinar con precisión cómo llegaron al curso de agua y esclarecer si se trató de un accidente fortuito durante un paseo o si existió alguna otra circunstancia detrás de la tragedia.