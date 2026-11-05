Se conocieron como voluntarios de Juan Pablo II en Córdoba y, casi cuatro décadas después, participarán de la llegada de León XIV

Una estampita del Cura Brochero dio origen a la primera charla: ante el desconocimiento de Lorenzo, Claudia le relató sobre sus vacaciones de infancia en Villa Cura Brochero, una localidad que la pareja continúa visitando hasta el día de hoy. Al descubrir que ambos cursaban la carrera de Ciencias Económicas, mantuvieron el vínculo a través de los espacios de la facultad y las reuniones universitarias.

La pareja se casó en 1990, y continuaron participando activamente en la Iglesia; desde 2001 integran un grupo de matrimonios y han renovado sus votos matrimoniales varias veces en distintos retiros religiosos, un acto que no descartan repetir durante la próxima visita papal por su significado emotivo. "Para nosotros la visita del papa Juan Pablo II significó el comienzo de nuestra historia, de nuestra familia", destacó Lorenzo.