Durante la visita de Juan Pablo II a la provincia de Córdoba en 1987, dos jóvenes participaban en la organización desde diferentes roles. Lorenzo se había sumado al grupo de universitarios junto a sus hermanos y prestaba apoyo en los cordones humanos ubicados en la Catedral y sobre el Puente Santa Fe. Claudia, por su parte, formaba parte de Acción Católica y colaboraba en la coordinación de los grupos, integrando además actividades como una cena y una vigilia en el Colegio del Huerto.
Se conocieron como voluntarios de Juan Pablo II en Córdoba y, casi cuatro décadas después, participarán de la llegada de León XIV
Una estampita del Cura Brochero inició en 1987 la historia de Claudia y Lorenzo, quienes se casaron en 1990 y ahora fueron convocados por su comunidad para colaborar en una nueva visita papal
Una estampita del Cura Brochero dio origen a la primera charla: ante el desconocimiento de Lorenzo, Claudia le relató sobre sus vacaciones de infancia en Villa Cura Brochero, una localidad que la pareja continúa visitando hasta el día de hoy. Al descubrir que ambos cursaban la carrera de Ciencias Económicas, mantuvieron el vínculo a través de los espacios de la facultad y las reuniones universitarias.
La pareja se casó en 1990, y continuaron participando activamente en la Iglesia; desde 2001 integran un grupo de matrimonios y han renovado sus votos matrimoniales varias veces en distintos retiros religiosos, un acto que no descartan repetir durante la próxima visita papal por su significado emotivo. "Para nosotros la visita del papa Juan Pablo II significó el comienzo de nuestra historia, de nuestra familia", destacó Lorenzo.
A casi 40 años del inicio de su historia de amor, ambos volverán a formar parte activa de una visita papal tras ser convocados por su parroquia para dar la comunión durante la llegada de León XIV. Al reflexionar sobre la convocatoria a los jóvenes y el servicio comunitario, Claudia alentó a sumarse a estas tareas afirmando que el voluntariado brinda la posibilidad de interactuar con otros y compartir vivencias.