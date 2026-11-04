Papa León XIV: anunciaron la instalación de una pantalla gigante en Guaymallén para ver su visita

El gobernador Alfredo Cornejo y el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se reunieron para coordinar una agenda en conjunto, y de la cual surgió la idea de colocar una pantalla gigante en el Predio de la Virgen, ubicado en Guaymallén. Este sitio es histórico para la provincia ya que allí estuvo el papa Juan Pablo II en 1987.

Juan Pablo II en el Predio de la Virgen en su visita a Mendoza en 1987.

"Creo que un un hecho muy lindo, un gesto muy lindo de la provincia de Mendoza. Va estar para la misa del día lunes, que es día feriado, la noche el día martes, que es la vigilia de jóvenes, y el miércoles, que es la misa en Luján. Realmente, creo que es una posibilidad que se nos abre a los mendocinos muy linda, y me parece muy lindo que se pueda difundir para que todos puedan participar", explicó el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedictis.