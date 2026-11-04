Argentina ya palpita la llegada del papa León XIV y si bien no visitará la provincia de Mendoza, el gobierno trabaja en un operativo para que los mendocinos disfruten de todas las celebraciones que se realizarán en Córdoba y en Buenos Aires.
Papa León XIV: anunciaron la instalación de una pantalla gigante en Guaymallén para ver su visita
La colocación de una pantalla gigante será en el Predio de la Virgen para que los fieles sigan la visita del Papa León XIV
El gobernador Alfredo Cornejo y el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, se reunieron para coordinar una agenda en conjunto, y de la cual surgió la idea de colocar una pantalla gigante en el Predio de la Virgen, ubicado en Guaymallén. Este sitio es histórico para la provincia ya que allí estuvo el papa Juan Pablo II en 1987.
"Creo que un un hecho muy lindo, un gesto muy lindo de la provincia de Mendoza. Va estar para la misa del día lunes, que es día feriado, la noche el día martes, que es la vigilia de jóvenes, y el miércoles, que es la misa en Luján. Realmente, creo que es una posibilidad que se nos abre a los mendocinos muy linda, y me parece muy lindo que se pueda difundir para que todos puedan participar", explicó el vocero del Arzobispado, Marcelo De Benedictis.
Cornejo escribió en sus redes sociales: "Me reuní con el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, para coordinar acciones de cara a la visita del papa León XIV a la Argentina. Vamos a instalar una pantalla gigante en el Predio de la Virgen para transmitir en vivo las principales celebraciones de su agenda y que los mendocinos puedan acompañar este acontecimiento desde nuestra provincia".
Añadió: "Es un lugar muy significativo para Mendoza, que en 1987 recibió a Juan Pablo II y que hoy volverá a ser un espacio de encuentro para la comunidad. Invitamos a participar de esta propuesta, desde el respeto por las creencias y el valor de recibir en nuestro país a un Jefe de Estado y a la máxima autoridad de la iglesia católica".
En pocas palabras
- Instalarán pantalla gigante: se colocará en el Predio de la Virgen para seguir la visita del Papa León XIV.
- Coordinación provincial: el gobernador Alfredo Cornejo y el arzobispo Marcelo Colombo definieron la iniciativa.
- Antecedente histórico: el predio recibió al Papa Juan Pablo II en 1987, marcando un hito.