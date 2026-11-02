Cuenta regresiva para la llegada del sucesor de Francisco

El papa León XIV dio misa el domingo en el Cementerio Verano de Roma en la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, Foto: Vatican News

Nacido en los EE.UU., pero comprometido con América Latina, cumplió parte de su misión religiosa en Perú, país donde adoptó su doble nacionalidad. En el plano universal, Prevost alza su prédica en favor de los pobres, los derechos humanos, el cambio climático, las migraciones y los desafíos tecnológicos de los tiempos actuales.

Variados analistas anticipan que su mensaje en distintos aspectos se contrapone con las políticas de ajuste del gobierno libertario. Aunque sin dejar de lado su línea, se espera que sea relativamente condescendiente con el oficialismo, que está tomando con beneplácito su visita y organizando un despliegue acorde al acontecimiento. No obstante, las lecturas políticas de la palabra papal estarán a la orden.

Las masas de feligreses que han previsto desplazarse hacia los principales puntos de concentración en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba viven con ansias los días que restan para la presencia del papa, y presagian la experiencia que les resultará inolvidable de por vida.

Para los políticos y la dirigencia variopinta, son horas febriles para anotarse en alguno de los encuentros y aparecer lo más cerca posible de una de las figuras más respetadas a nivel mundial.