Pocas costumbres están tan instaladas en la mesa de todos los argentinos como la receta de los ñoquis del 29, un ritual heredado de la inmigración italiana que combina el exquisito sabor de la preparación y el compartir en familia este plato tan tradicional.
Alcanzar la consistencia ideal de los ñoquis y que salgan tiernos y livianos, suele ser un desafío frecuente en las cocinas.
El error más común de la receta, casi siempre radica en que se utiliza harina demás, además de trabajar la masa de más.
Receta de ñoquis de papa, ingredientes
- 1 kg de papa.
- a 300 g de harina 0000 (solo lo que la masa pida).
- 1 huevo.
- 2 cucharadas soperas de queso rallado (parmesano o sardo).
- Sal fina.
- Pimienta negra recién molida.
- Pizca de nuez moscada.
Receta de ñoquis de papa, paso a paso
- Lavar bien las papas y cocinar enteras con piel en abundante agua con sal. Este detalle es crucial: hervir con cáscara evita que absorban agua en exceso, lo que reduce drásticamente la necesidad de agregar harina extra más adelante.
- Retirar del fuego cuando estén tiernas (al pincharlas con un cuchillo deben caer solas), pelar aún tibias y pisar inmediatamente con pisapapas o pasapuré. Debe quedar un puré homogéneo, sin grumos. Dejar enfriar sobre la mesada unos minutos para que evapore el vapor residual.
- Agregar sal, pimienta, nuez moscada, el huevo ligeramente batido y el queso rallado. Incorporar la mayor parte de la harina tamizada en forma de corona.
- Integrar los ingredientes de afuera hacia adentro hasta obtener un bollo suave y maleable. Amasar de forma enérgica activa el gluten y hace que los ñoquis queden duros y gomosos; el objetivo es únicamente compactar los ingredientes.
- Espolvorear apenas la mesada con harina, cortar porciones de masa y estirarl en forma de cilindros o bastoncitos de 1,5 a 2 centímetros de grosor. Cortar cubos de igual tamaño y, de manera opcional, pasar por la ñoquera de madera o por el lomo de un tenedor para darles la tradicional forma acanalada que retiene la salsa.
- Hervir en una olla grande con abundante agua y un puñado de sal gruesa. Echar los ñoquis en tandas para no bajar la temperatura del agua. En cuanto suban a la superficie, dejarlos cocinar solo un minuto más, retirarlos con una espumadera y pasarlos directo a la fuente con la salsa elegida.
En pocas palabras
- Tradición argentina: Los ñoquis del 29 son un ritual heredado de la inmigración italiana.
- Consistencia ideal: El error más común es usar harina de más o trabajar la masa excesivamente.
- Receta clave: Cocinar las papas enteras con piel evita que absorban agua, reduciendo la harina necesaria.
Resumen generado por Thinkindot AI