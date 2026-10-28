Receta de focaccia casera: le podés agregar verduras y es ideal para sánguches

La receta de focaccia casera destaca por la magia de su preparación y sus aromas a ajo y parmesano. Esta receta combina una costra dorada y crujiente con un interior suave y esponjoso que absorbe el aceite de oliva.
El toque inconfundible del queso parmesano eleva cada bocado, convirtiéndola en una creación verdaderamente especial para disfrutar con cualquier tipo de sánguche.
Lo mejor de esta focaccia es su versatilidad. Sirve para la cena o con un trozo aún tibio con una ensalada fresca o tu queso favorito. Para el picoteo la podés cortar en pequeños cuadraditos o tiras y tendrás el aperitivo perfecto: sencillo, delicioso y listo para compartir.
Y si buscas un pan con personalidad para acompañar tus platos principales, no encontrarás mejor opción. Desde guisos hasta tablas de embutidos, esta focaccia eleva cualquier comida.
Desde el momento en que preparas la masa, hasta cuando sale del horno con esa mezcla de aromas a ajo, parmesano y aceite de oliva que llena tu cocina, es un recordatorio de lo reconfortante que es cocinar en casa. Una receta tan fácil como irresistible, que te hará sentir como en una auténtica trattoria italiana.
Receta de la focaccia casera: ingredientes
- 500 ml agua templada (tendiendo a cálida, pero nunca muy caliente ni fría)
- 2 cucharaditas de levadura seca instantánea (o 20 gramos de levadura fresca)
- 1 cucharada de azúcar
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 550 gramos harina común
- 1 cucharada de sal
- 2 dientes de ajo rallados
- 2 cucharadas generosas de queso parmesano rallado
- Sal gruesa
- Romero
- Tomates secos, cebolla morada y aceitunas
Receta de la focacchia casera: paso a paso
- En un bowl grande mezclar el agua, levadura, sal, azúcar y aceite de oliva.Agregar la harina y mezclar bien (sin amasar) con las manos, cuchara de madera o batidora. Va a quedar una masa blanda.
- Cubrir el bowl con un film y dejar leudar en un lugar sin corriente de aire por 2 horas.
- Colocar aceite de oliva en una fuente de horno de 20 x 30 cm. aproximadamente y por encima la masa estirando con la yema de los dedos. Agregar más aceite de oliva y por encima los vegetales y hierbas frescas. Nuevamente presionar con los dedos para que los vegetales queden apenas hundidos en la masa y con aceite. Espolvorear sal gruesa.
- Dejar reposar 20 minutos más y llevar al horno precalentado a 210C/ 410F por 30 min. o hasta que esté dorada.
En pocas palabras
- Focaccia casera: receta versátil ideal para sánguches, cenas o picoteos.
- Preparación: combina una costra crujiente con interior esponjoso, realzada con ajo y parmesano.
- Ingredientes clave: incluye agua, levadura, harina, aceite de oliva, sal, ajo, parmesano y opcionales como romero o vegetales.