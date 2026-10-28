Receta de focaccia casera: le podés agregar verduras y es ideal para sánguches

El toque inconfundible del queso parmesano eleva cada bocado, convirtiéndola en una creación verdaderamente especial para disfrutar con cualquier tipo de sánguche.

Lo mejor de esta focaccia es su versatilidad. Sirve para la cena o con un trozo aún tibio con una ensalada fresca o tu queso favorito. Para el picoteo la podés cortar en pequeños cuadraditos o tiras y tendrás el aperitivo perfecto: sencillo, delicioso y listo para compartir.