Receta de salsa caruso para pastas: textura cremosa y mucho sabor

A diferencia de una simple salsa blanca o crema de champiñones, la salsa Caruso tradicional destaca por la combinación equilibrada de crema de leche, jamón cocido, champiñones salteados y el toque concentrado del extracto de carne o caldo reducido, que le aporta su clásico color mantecoso y un sabor profundo.

Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso de la receta: