Receta de salsa caruso para pastas: textura cremosa y mucho sabor

La receta de salsa caruso es uno de los mayores orgullos de la gastronomía rioplatense. Nacida en Montevideo en la década de 1950 en homenaje al célebre tenor italiano Enrico Caruso, esta salsa cremosa e intensa cruzó el Río de la Plata para convertirse en la compañía perfecta de todo tipo de pastas.
A diferencia de una simple salsa blanca o crema de champiñones, la salsa Caruso tradicional destaca por la combinación equilibrada de crema de leche, jamón cocido, champiñones salteados y el toque concentrado del extracto de carne o caldo reducido, que le aporta su clásico color mantecoso y un sabor profundo.
Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso de la receta:
Receta de salsa caruso cremosa, ingredientes
- 350 a 400 ml de crema de leche.
- 150 gramos de champiñones frescos cortados en láminas.
- 150 gramos de jamón cocido de buena calidad, cortado en tiritas finas o juliana.
- 30 gramos de manteca.
- 1 cucharada sopera colmada de harina 0000 o almidón de maíz.
- 1/2 taza de leche tibia o caldo de carne concentrado.
- 1 cucharadita de extracto de carne (o medio cubito de caldo de carne disuelto).
- 3 cucharadas soperas de queso rallado fino (parmesano o reggianito).
- Condimentos: nuez moscada recién rallada, sal y pimienta negra molida.
Receta de salsa caruso cremosa, paso a paso
- En una sartén amplia o cacerola a fuego medio, derretir la manteca. Incorporar los champiñones laminados y saltearlos durante unos 3 a 4 minutos hasta que comiencen a dorarse. Sumar el jamón cocido en tiras y remover durante un minuto más para que libere sus aromas sin resecarse.
- Espolvorear la cucharada de harina sobre los champiñones y el jamón. Revolver enérgicamente durante 1 minuto a fuego suave para cocinar la harina y evitar el sabor a crudo.
- Verter de a poco la leche tibia o caldo de carne mientras se mezcla de manera constante con una cuchara de madera o batidor para disolver la harina sin que se formen pelotones. Agregar el extracto de carne para realzar el cuerpo del plato.
- Bajar el fuego al mínimo e incorporar la crema de leche. Cocinar revolviendo despacio hasta que rompa un hervor suave y la salsa espese levemente.
- Apagar el fuego y agregar la nuez moscada, la pimienta negra y una pizca de sal (con moderación, ya que el jamón y el caldo aportan salazón). Por último, añadir las cucharadas de queso rallado y mezclar hasta fundir.