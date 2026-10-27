Receta de torta invertida de durazno con base esponjosa y costra de fruta caramelizada

Además, esta receta cuenta con una gran ventaja: se puede preparar tanto en temporada con duraznos frescos como durante todo el año utilizando duraznos en almíbar de lata.

El gran atractivo de esta receta está en su armado al revés, al igual que la torta invertida de manzana. El durazno y el caramelo van primero al fondo del molde, absorbiendreceto todo el calor directo durante la cocción; al desmoldarla en caliente, los jugos caen y humedecen el bizcochuelo de forma natural, logrando una textura tierna que dura varios días.