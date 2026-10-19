Receta de torta invertida de manzanas: paso a paso muy fácil y simples ingredientes

Esta receta que es irresistible y se hace con un fácil paso a paso, también es perfecta servir como postre tibio junto a una bocha de helado.

Aunque parece una receta compleja por la técnica del desmolde, el secreto radica en lograr un caramelo en el punto justo para que la manzana se cocine suavemente y se integre sin pegarse al molde.