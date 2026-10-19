Receta de torta invertida de manzanas: paso a paso muy fácil y simples ingredientes

La torta invertida de manzana es una receta de los que aman desayunar o merendar con algos dulce. Su combinación entre la acidez suave de la fruta caramelizada y la miga tierna del bizcochuelo, la transforma en una opción infalible para acompañar los mates.
Esta receta que es irresistible y se hace con un fácil paso a paso, también es perfecta servir como postre tibio junto a una bocha de helado.
Aunque parece una receta compleja por la técnica del desmolde, el secreto radica en lograr un caramelo en el punto justo para que la manzana se cocine suavemente y se integre sin pegarse al molde.
Receta de torta invertida de manzanas, ingredientes
- 3 manzanas medianas (rojas o verdes)
- 150 gramos de azúcar
- Manteca: 30 gramos de manteca
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 250 gramos de harina leudante (o harina 0000 con 1 cucharada de polvo de hornear).
- 150 gramos de azúcar
- Huevos: 2 huevos
- 100 ml de leche
- 80 ml de aceite o manteca derretida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Receta de torta invertida de manzanas, paso a paso
- En la misma tartera o molde apto para fuego (o en una sartén aparte), colocar los 150 g de azúcar a fuego bajo hasta que se funda en un caramelo rubio parejo. Distribuir bien por toda la base y los bordes del molde. Sumar los 30 g de manteca para suavizarlo y dejar enfriar unos minutos.
- Pelar las manzanas, retirar el centro y cortar en gajos o rodajas finas de grosor parejo. Acomodar las fetas de forma circular sobre el caramelo frío, superponiéndolas ligeramente para cubrir toda la base. Espolvorear con canela si se desea.
- En un recipiente, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien. Incorporar el aceite (o manteca derretida) y la leche. Por último, agregar la harina tamizada de a poco, integrando con espátula hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Verter la mezcla sobre las manzanas con cuidado para no mover la fruta. Llevar a horno precalentado a temperatura media (170 °C - 180 °C) durante 35 a 45 minutos. Estará lista al pinchar con un palillo en el centro y comprobar que salga limpio.
- Retirar del horno y dejar entibiar solo durante 3 a 5 minutos. Desmoldar dando vuelta el molde sobre un plato amplio mientras el caramelo siga líquido; si se enfría por completo, las manzanas quedarán pegadas al fondo de la fuente.
En pocas palabras
- Receta fácil: Aprende a preparar una torta invertida de manzanas con ingredientes simples y un paso a paso sencillo.
- Caramelo clave: El secreto para un postre perfecto radica en lograr el punto justo del caramelo y el desmolde.
- Versatilidad: Ideal para desayunos, meriendas o como postre tibio acompañado de helado.
Resumen generado por Thinkindot AI