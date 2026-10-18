Receta de budín de naranja húmedo y esponjoso

El budín de naranja es una de las preparaciones más clásicas y rendidoras que se pueden hacer en casa, tanto para el desayuno o la mediatarde. Ideal para acompañar los mates, el café o el té, este budín, hecho con una receta de fácil paso a paso, se destaca por su sabor y ser una opción económica.
Con ingredientes que siempre están en la cocina, esta receta que tiene como protagonista a la naranja, es el equilibrio justo entre una textura esponjosa y un interior húmedo.
A diferencia de las versiones comerciales, la clave de una preparación artesanal reside en aprovechar tanto el jugo como la ralladura de la naranja, además de emborracharlo con un almíbar suave apenas sale del horno.
Receta de budín de naranja, ingredientes
- 2 naranjas bien lavadas
- 250 gramos de harina leudante (o harina 0000 con una cucharada de polvo de hornear)
- 200 gramos de azúcar
- Huevos: 2 huevos
- 100 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 50 ml de leche o jugo extra
- Jugo de 1 naranja y 3 cucharadas de azúcar impalpable o común para el glaseado/almíbar (opcional)
Receta de budín de naranja, ingredientes
- Rallar la piel de una de las naranjas sin llegar a la parte blanca (que aporta amargor). Luego, extraer el jugo de ambas frutas y reservar.
- En un recipiente amplio, batir los huevos junto con el azúcar y la ralladura de naranja hasta obtener una mezcla pálida y espumosa. Incorporar el aceite en forma de hilo continuo mientras se continúa batiendo.
- Tamizar la harina. Agregar una parte de la harina a la mezcla con movimientos envolventes, luego sumar el jugo de naranja y finalmente el resto de la harina hasta integrar por completo sin batir en exceso.
- Verter la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada (o con papel manteca). Llevar a horno precalentado a temperatura media (170 °C - 180 °C) durante 35 a 40 minutos. Se sabrá que está listo al pinchar el centro con un palillo y que este salga limpio.
- Apenas retirado del horno y aún caliente, se puede pinchar la superficie del budín con un escarbadientes y verter lentamente un almíbar tibio hecho con el jugo de una naranja y azúcar. Dejar enfriar antes de desmoldar.
En pocas palabras
- Budín de naranja: Receta casera, económica y esponjosa para desayunos y meriendas.
- Ingredientes clave: Naranjas (jugo y ralladura), harina, azúcar, huevos y aceite.
- Preparación: Mezclar ingredientes, hornear y opcionalmente bañar con almíbar de naranja.
Resumen generado por Thinkindot AI