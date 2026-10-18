Receta de budín de naranja húmedo y esponjoso

Con ingredientes que siempre están en la cocina, esta receta que tiene como protagonista a la naranja, es el equilibrio justo entre una textura esponjosa y un interior húmedo.

A diferencia de las versiones comerciales, la clave de una preparación artesanal reside en aprovechar tanto el jugo como la ralladura de la naranja, además de emborracharlo con un almíbar suave apenas sale del horno.