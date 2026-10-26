Receta de escalopes: un histórico plato que te hará revivir la infancia

Estos bifecitos de carne cubiertos con una mezcla se doraba en la fritura y conservaba la jugosidad de la carne eran una de las recetas frecuentes de madres y abuelas.

Podemos prepararlos con cualquier corte de milanesa (nalga, peceto, bola de lomo, cuadrada) y la carne se acondiciona igual que para este plato; es decir que si el corte no es muy blando, lo tiernizamos un poco aplastando la carne y le quitamos grasa y tejidos que puedan contraerse y deformar los bifes.