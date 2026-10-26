Receta de escalopes: un histórico plato que te hará revivir la infancia

La receta de escalopes, o marineras, es un viejo clásico familiar que es un viaje a nuestra niñez. Muchos recordarán de su infancia el olorcito que llegaba desde la cocina cuando en casa se hacían escalopes, o como los llamaban también, bifes a la marinera.
Estos bifecitos de carne cubiertos con una mezcla se doraba en la fritura y conservaba la jugosidad de la carne eran una de las recetas frecuentes de madres y abuelas.
Podemos prepararlos con cualquier corte de milanesa (nalga, peceto, bola de lomo, cuadrada) y la carne se acondiciona igual que para este plato; es decir que si el corte no es muy blando, lo tiernizamos un poco aplastando la carne y le quitamos grasa y tejidos que puedan contraerse y deformar los bifes.
Receta de escalopes: ingredientes
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Carne (cualquier corte de blanda de ternera) 1kilo
Huevos 4 unidades
Harina Común 8 a 10 cucharadas
Agua 8 cucharadas
Ajo 2 dientes
Perejil a gusto
Sal y Pimienta a gusto
Aceite para freír
Receta de escalopes: paso a paso
- Picar el ajo, añadirle una pizca de sal y aplastarlo con el cuchillo para que se forme una pasta que transfiera su sabor. Picar también el perejil, bien chiquito. Pasar todo a un bowl donde se va a preparar la pasta marinera. Salar la carne.
- Sobre el ajo y el perejil mezclar los huevos con el harina y el agua batiendo muy bien hasta formar la pasta. Condimentarla ( queda bastante fluida, no conviene tentarse con añadir más harina) y calentar el aceite, que no debe llegar a humear.
- Se van pasando con ayuda de una pinza o un tenedor los bifes por la pasta e inmediatamente, se ponen en la sartén con aceite.
- Si no quedan completamente sumergidos, los damos vuelta para que tomen un dorado suave y parejo. Al retirarlos, se ponen sobre papel absorbente.
- Así, van derecho a la mesa, ya sea con puré, papas, ensalada o por qué no, en un sándwich. Quedan muy ricos con unas gotas de jugo de limón.
En pocas palabras
- Receta clásica: los escalopes, o bifes a la marinera, son un plato familiar que evoca recuerdos de la infancia.
- Preparación versátil: se pueden hacer con cortes de ternera blandos, aplastando la carne para tiernizarla y quitarle grasa.
- Ingredientes principales: carne, huevos, harina, agua, ajo, perejil, sal, pimienta y aceite para freír.
Resumen generado por Thinkindot AI