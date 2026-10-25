Receta del FLAN CASERO: muy fácil de hacer y no vas a poder parar de probarlo

La receta del flan casero es uno de los postres más ricos y comunes de encontrar en los hogares argentinos. Es esa porción dulce y liviana que se encuentra en cada reunión familiar para continuar hablando con los afectos mientras se disfruta de un buen postre.
El flan casero es uno de los postres tradicionales que nunca faltan en muchas mesas argentinas. Es habitual servirlo después del almuerzo familiar, en cumpleaños o en cualquier ocasión especial.
Con pocos ingredientes se consigue un postre de textura suave, sabor delicado y un caramelo dorado que lo convierte en un clásico de la cocina casera.
Receta del flan casero: ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 6 huevos
- 180 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 gramos de azúcar (para el caramelo)
Receta del flan casero: paso a paso
- Prepará el caramelo. Colocá los 100 gramos de azúcar en una cacerola a fuego medio-bajo, sin agregar agua. Cuando se derrita y tome un color ámbar dorado, mové la cacerola suavemente para que el caramelo se distribuya de manera uniforme.
- Acaramelá el molde. Verté inmediatamente el caramelo sobre el molde y giralo con cuidado para cubrir la base y parte de los bordes. Reservá hasta que se enfríe.
- Batí los huevos. Rompé los huevos en un bowl y mezclalos suavemente, solo hasta integrar claras y yemas, evitando incorporar demasiado aire.
- Incorporá el azúcar. Agregá los 180 g de azúcar y mezclá hasta que se disuelva.
- Sumá la leche y la vainilla. Entibiá ligeramente la leche, sin dejar que hierva, y agregala junto con la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
- Colá la preparación. Pasá la mezcla por un colador fino directamente sobre el molde caramelizado para obtener un flan de textura más lisa.
- Prepará el baño María. Cubrí el molde con papel aluminio y colocálo dentro de una bandeja. Agregá agua caliente hasta alcanzar aproximadamente la mitad de la altura del molde.
- Horneá. Cociná en horno precalentado a 160 °C durante aproximadamente 55 a 70 minutos. El flan estará listo cuando los bordes estén firmes y el centro todavía tiemble ligeramente al mover el molde.
- Enfriá y desmoldá. Dejá enfriar completamente a temperatura ambiente. Luego refrigerá durante al menos 3 horas, preferiblemente toda la noche. Para desmoldar, pasá un cuchillo fino por los bordes y volcá el molde sobre una fuente.
Receta del flan casero: tips para que te salga mejor
- Usá leche entera para obtener una textura más cremosa.
- No batas en exceso los huevos para evitar burbujas en el flan.
- El caramelo debe quedar de color ámbar; si se oscurece demasiado puede adquirir un sabor amargo.
- El agua del baño María debe mantenerse caliente, pero sin hervir vigorosamente.
- Si preparás el flan de un día para otro, tendrá mejor consistencia y el caramelo se distribuirá de forma más uniforme.
En pocas palabras
- Receta tradicional: el flan casero es un postre clásico argentino, ideal para reuniones familiares.
- Preparación sencilla: cCon pocos ingredientes como leche, huevos y azúcar, se logra una textura suave y caramelo dorado.
- Consejos clave: utilizar leche entera, no batir excesivamente los huevos y cuidar el punto del caramelo son tips para un resultado perfecto.
Resumen generado por Thinkindot AI