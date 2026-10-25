Receta de empanadas de carne caseras: preparación artesanal y masa criolla

Aunque existen variantes de empanadas según cada provincia, el secreto compartido por los que más saben de empanadas para lograr un relleno exquisito y una terminación perfecta, es ideal para poner manos a la obra y sorprender en casa.

Estos son los ingredientes que se necesitan para comenzar con el paso a paso de la receta, que rinde para dos docenas de empanadas de carne: