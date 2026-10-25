Receta de empanadas de carne caseras: preparación artesanal y masa criolla

Las empanadas de carne siempre son bienvenidas en la mesa de los argentinos y son la debilidad de la gran mayoría. Se pueden hacer caseras, con una receta que no requiere ingredientes muy sofisticados y el resultado, con una masa criolla inigualable, es espectacular.
Aunque existen variantes de empanadas según cada provincia, el secreto compartido por los que más saben de empanadas para lograr un relleno exquisito y una terminación perfecta, es ideal para poner manos a la obra y sorprender en casa.
Estos son los ingredientes que se necesitan para comenzar con el paso a paso de la receta, que rinde para dos docenas de empanadas de carne:
Receta de empanadas de carne con masa criolla, ingredientes
Para la masa criolla:
- 500 gramos de harina 0000.
- 100 gramos de grasa vacuna o de cerdo (derretida).
- 200 ml de salmuera
Para el relleno:
- 500 gramos de carne vacuna (bola de lomo, nalga o matambre picado a cuchillo).
- 500 gramos de cebolla blanca (misma cantidad que de carne).
- 1/2 pimiento morrón rojo.
- 3 huevos duros.
- 2 plantas de cebolla de verdeo.
- 2 cucharadas soperas de grasa vacuna.
- Sal, pimentón dulce, comino, ají molido y orégano.
Receta de empanadas de carne con masa criolla, paso a paso
- Colocar la harina en forma de corona en la mesada. Derretir la grasa e incorporarla tibia en el centro junto con la salmuera. Unir los ingredientes y amasar durante unos minutos hasta obtener un bollo liso y elástico. Tapar con un paño y dejar reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos.
- En una olla o sartén profunda, derretir la grasa e incorporar la cebolla picada y el morrón con una pizca de sal. Cocinar a fuego medio hasta que transparenten. Sumar la carne picada o cortada a cuchillo y revolver solo hasta que cambie de color (sin secarla).
- Apagar el fuego e incorporar el pimentón, el comino, el ají molido y el orégano. Mezclar bien, pasar el relleno a una fuente amplia y dejar enfriar por completo en la heladera (idealmente de un día para el otro). Al enfriarse, la grasa solidifica los jugos y facilita el armado sin romper el disco.
- Estirar la masa con palo de amasar hasta un grosor de 1,5 a 2 milímetros y cortar discos de unos 12 a 14 centímetros de diámetro.
- Tomar un disco de masa, colocar una cucharada generosa de relleno frío, agregar huevo duro picado y un poco de la parte verde de la cebolla de verdeo fresca. Humedecer los bordes con agua y cerrar presionando firme.
- Realizar el repulgue tradicional en el borde. Para la cocción, llevar a horno a leña o bien precalentado a temperatura máxima (220 °C - 250 °C) en placas enharinadas durante 10 a 12 minutos hasta que la masa esté dorada. También se pueden freír en abundante grasa o aceite caliente.
En pocas palabras
- Receta casera: Preparación de empanadas de carne con masa criolla, ideal para sorprender en casa.
- Ingredientes: Se detallan los componentes para la masa y el relleno, incluyendo carne, cebolla, pimiento y especias.
- Pasos: Se describe el proceso de elaboración de la masa, el relleno, el armado y la cocción al horno o fritas.
Resumen generado por Thinkindot AI