Inicio Recetas Receta
¡Muy ricas!

Receta de empanadas de carne caseras: preparación artesanal y masa criolla

Preparar empanadas de carne caseras con esta receta de masa criolla, es un ritual que garantiza un sabor auténtico y una textura inigualable

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de empanadas de carne con masa criolla son dueñas de un sabor incomparable.

La receta de empanadas de carne con masa criolla son dueñas de un sabor incomparable.

Las empanadas de carne siempre son bienvenidas en la mesa de los argentinos y son la debilidad de la gran mayoría. Se pueden hacer caseras, con una receta que no requiere ingredientes muy sofisticados y el resultado, con una masa criolla inigualable, es espectacular.

Aunque existen variantes de empanadas según cada provincia, el secreto compartido por los que más saben de empanadas para lograr un relleno exquisito y una terminación perfecta, es ideal para poner manos a la obra y sorprender en casa.

Estos son los ingredientes que se necesitan para comenzar con el paso a paso de la receta, que rinde para dos docenas de empanadas de carne:

Receta de empanadas de carne con masa criolla, ingredientes

Para la masa criolla:

  • 500 gramos de harina 0000.
  • 100 gramos de grasa vacuna o de cerdo (derretida).
  • 200 ml de salmuera

Para el relleno:

  • 500 gramos de carne vacuna (bola de lomo, nalga o matambre picado a cuchillo).
  • 500 gramos de cebolla blanca (misma cantidad que de carne).
  • 1/2 pimiento morrón rojo.
  • 3 huevos duros.
  • 2 plantas de cebolla de verdeo.
  • 2 cucharadas soperas de grasa vacuna.
  • Sal, pimentón dulce, comino, ají molido y orégano.

Receta de empanadas de carne con masa criolla, paso a paso

  1. Colocar la harina en forma de corona en la mesada. Derretir la grasa e incorporarla tibia en el centro junto con la salmuera. Unir los ingredientes y amasar durante unos minutos hasta obtener un bollo liso y elástico. Tapar con un paño y dejar reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos.
  2. En una olla o sartén profunda, derretir la grasa e incorporar la cebolla picada y el morrón con una pizca de sal. Cocinar a fuego medio hasta que transparenten. Sumar la carne picada o cortada a cuchillo y revolver solo hasta que cambie de color (sin secarla).
  3. Apagar el fuego e incorporar el pimentón, el comino, el ají molido y el orégano. Mezclar bien, pasar el relleno a una fuente amplia y dejar enfriar por completo en la heladera (idealmente de un día para el otro). Al enfriarse, la grasa solidifica los jugos y facilita el armado sin romper el disco.
  4. Estirar la masa con palo de amasar hasta un grosor de 1,5 a 2 milímetros y cortar discos de unos 12 a 14 centímetros de diámetro.
  5. Tomar un disco de masa, colocar una cucharada generosa de relleno frío, agregar huevo duro picado y un poco de la parte verde de la cebolla de verdeo fresca. Humedecer los bordes con agua y cerrar presionando firme.
  6. Realizar el repulgue tradicional en el borde. Para la cocción, llevar a horno a leña o bien precalentado a temperatura máxima (220 °C - 250 °C) en placas enharinadas durante 10 a 12 minutos hasta que la masa esté dorada. También se pueden freír en abundante grasa o aceite caliente.

En pocas palabras

  • Receta casera: Preparación de empanadas de carne con masa criolla, ideal para sorprender en casa.
  • Ingredientes: Se detallan los componentes para la masa y el relleno, incluyendo carne, cebolla, pimiento y especias.
  • Pasos: Se describe el proceso de elaboración de la masa, el relleno, el armado y la cocción al horno o fritas.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar