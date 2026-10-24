Receta de torta de manzana casera: bien húmeda y esponjosa

Si querés comer algo rico con el mate, pero no querés usar harina ni azúcar, esta torta de manzana te salva. Es una receta re fácil que hacés sin grandes complicaciones, no necesitás batidora y queda súper húmeda y esponjosa.
La idea es mezclar la fruta con coco rallado o avena. Con esa combinación lográs una masa bárbara que no se desarma y te da una opción mucho más sana para la merienda.
Estos son los ingredientes que se necesitan para comenzar con el paso a paso de la receta de la torta de manzana exquisita:
Receta de torta de manzana, ingredientes
- 4 huevos
- 2 manzanas verdes (son más firmes y aguantan mejor el horno)
- 1 taza de coco rallado (o avena instantánea)
- 1 cucharada de polvo para hornear
- Edulcorante a gusto (o 2 cucharadas de miel)
- Opcional: un chorrito de esencia de vainilla, una cucharadita de canela y un puñado de nueces o almendras picadas.
El truco de usar manzana verde es que aguanta mejor el calor del horno y la acidez que tiene le queda genial a la preparación.
Receta de torta de manzana, paso a paso
- Rallar las dos manzanas y poner en un bol junto con los 4 huevos batidos. Mezclar bien todo con un tenedor.
- Agregar el coco rallado (o la avena), la miel o edulcorante y la vainilla o canela. Revolver bien hasta que quede todo integrado.
- Sumar la cucharada de polvo para hornear y, si elegiste usarlas, las nueces picadas.
- Pasar la mezcla a un molde o fuente con un poquito de aceite o manteca. Llevar al horno a fuego medio (180 °C) por 30 minutos.
- Dejar enfriar un rato antes de desmoldar para que no se desarme. Cortar en porciones y ya tenés la torta de manzana lista para acompañar el mate.
En pocas palabras
- Torta de manzana: Receta fácil sin harina ni azúcar para acompañar el mate.
- Ingredientes clave: Huevos, manzanas verdes, coco rallado o avena, edulcorante o miel, y polvo para hornear.
- Preparación: Mezclar rallado de manzana con huevos, añadir secos y hornear 30 minutos a 180°C.
Resumen generado por Thinkindot AI