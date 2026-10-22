Receta de chimichurri artesanal para realzar el sabor de las comidas

Aunque en las góndolas de los supermercados y almacenes de barrio abundan las versiones industriales, los especialistas coinciden en que la preparación artesanal y casera marca una diferencia abismal.

La clave para lograr un chimichurri con las dosis justas de ingredientes, está en la hidratación de las hierbas secas que se incorporan a la receta y en respetar el tiempo de reposo antes de llevarlo a la mesa.