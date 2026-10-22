Receta de chimichurri artesanal para realzar el sabor de las comidas

En el ritual del asado argentino, ningún corte de carne está completo sin un buen aderezo. El chimichurri casero es la receta perfecta de la gastronomía nacional: una mezcla de ingredientes que realza los sabores de achuras, vacíos, costillares y el infaltable choripán.
Aunque en las góndolas de los supermercados y almacenes de barrio abundan las versiones industriales, los especialistas coinciden en que la preparación artesanal y casera marca una diferencia abismal.
La clave para lograr un chimichurri con las dosis justas de ingredientes, está en la hidratación de las hierbas secas que se incorporan a la receta y en respetar el tiempo de reposo antes de llevarlo a la mesa.
Receta de chimichurri casero, ingredientes
- 1 taza bien picada de perejil fresco (aporta frescura y color).
- 4 a 5 dientes de ajo, picados muy finos.
- 2 cucharadas soperas de orégano seco.
- 1 a 2 cucharadas soperas de ají molido (según el nivel de picante deseado).
- ½ taza de vinagre de alcohol o de vino blanco.
- 1 taza de aceite de girasol o maíz (los expertos prefieren evitar el de oliva intenso para no tapar el gusto de las hierbas).
- 1/4 de taza de agua tibia o salmuera (fundamental para hidratar la mezcla).
- Condimentos: 1 cucharadita de pimentón dulce, sal fina y pimienta negra recién molida.
Receta de chimichurri casero, ingredientes
El error más común es mezclar todos los ingredientes de forma directa con el aceite. Para extraer el máximo potencial aromático, conviene seguir esta guía paso a paso:
- En un recipiente de vidrio o cerámica, colocar el orégano seco, el ají molido y el pimentón. Verter el cuarto de taza de agua tibia (o salmuera) y mezclar bien. Dejar reposar durante 5 a 10 minutos para que los ingredientes secos reabsorban humedad y liberen sus aceites esenciales.
- Sumar el perejil fresco picado y el ajo picado a la mezcla hidratada. Condimentar con la sal fina y la pimienta molida.
- Agregar primero el vinagre para aportar acidez y disolver la sal. Por último, verter el aceite en forma constante mientras se mezcla enérgicamente hasta integrar todos los componentes.
- Verter la preparación en un frasco de vidrio previamente esterilizado y con tapa hermética. Aunque se puede consumir en el momento, el verdadero secreto de la receta de un buen chimichurri, está en dejarlo estacionar en la heladera al menos durante 24 a 48 horas antes de usar.
En pocas palabras
- Receta de chimichurri: El aderezo casero es fundamental para acompañar carnes y choripán.
- Ingredientes clave: Se destaca la importancia de hidratar hierbas secas y usar vinagre y aceite.
- Estacionamiento: Se recomienda reposar la preparación en heladera por 24 a 48 horas antes de consumir.
Resumen generado por Thinkindot AI