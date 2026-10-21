Receta de alfajores de maicena caseros: el secreto para la masa perfecta y el relleno ideal

Dentro del mundo de la repostería tradicional argentina, el alfajor de maicena caseros ocupa un lugar de privilegio. Infaltable en los cumpleaños, reuniones familiares y en la mesa de la merienda, esta receta de alfajores de maicena se destaca por su textura suave, que contrasta con el dulce de leche y el toque del coco rallado.
Aunque se trata de una preparación fácil y económica, lograr que las tapas de los alfajores de maicena queden aireadas, no se agrieten en el horno y mantengan esa consistencia quebradiza característica, requiere respetar la proporción justa entre la fécula de maíz y la harina.
Receta de alfajores de maicena, ingredientes (20 unidades)
- 200 gramos de fécula de maíz (maicena).
- 150 gramos de harina 0000.
- 100 gramos de manteca.
- 100 gramos de azúcar impalpable o común.
- 3 yemas de huevo.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla y una de ralladura de limón.
- 400 gramos de dulce de leche repostero y coco rallado (cantidad necesaria).
Receta de alfajores de maicena, paso a paso
- En un bol, batir la manteca blanda con el azúcar impalpable hasta obtener una crema pálida y suave. Agregar las yemas de a una, integrando bien después de cada incorporación. Sumar la esencia de vainilla y la ralladura fina de limón.
- Tamizar la fécula de maíz, la harina y el polvo de hornear. Sumar los ingredientes secos a la preparación anterior y unir con espátula o con la yema de los dedos hasta formar un bollo tierno. Es fundamental no amasar para evitar que la masa pierda su textura quebradiza.
- Envolver el bollo en papel film y dejar reposar en la heladera durante al menos 30 minutos. Luego, estirar la masa sobre una mesa ligeramente enharinada hasta alcanzar un grosor aproximado de medio centímetro. Cortar los discos con un cortante circular.
- Colocar las tapas en una placa para horno enmantecada o con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a temperatura media (170 °C) durante solo 8 a 10 minutos. Las tapas deben quedar secas y firmes por abajo, pero mantener un color pálido en la superficie sin dorarse.
- Dejar enfriar las tapas por completo. Rellenar generosamente con dulce de leche repostero utilizando una manga, cuchillo o cuchara, unir las tapas haciendo una leve presión y hacer rodar los bordes sobre coco rallado para que quede adherido al dulce de leche.
En pocas palabras
- Alfajores de maicena: Receta casera que resalta la proporción entre maicena y harina para una masa perfecta.
- Ingredientes clave: 200g de maicena, 150g de harina, 100g de manteca, 3 yemas y 400g de dulce de leche.
- Preparación: Masa sin amasar, reposo en heladera, cocción breve y relleno con dulce de leche y coco rallado.
Resumen generado por Thinkindot AI