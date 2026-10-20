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Receta de bastones de acelga sin harina y saludables: sin fritura y una textura crujiente

Los bastones de acelga al horno son la receta perfecta para una cena rápida y saludable, evitando el uso de frituras y harinas refinadas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los bastones de acelga son una receta ideal para incluir una alimentación saludable a cualquier dieta.

Los bastones de acelga son una receta ideal para incluir una alimentación saludable a cualquier dieta.

En la búsqueda constante por incorporar verduras a la dieta diaria con propuestas atractivas, sencillas y nutritivas, los bastones de acelga al horno se consolidan como una receta imbatible, ya que no se utiliza fritura y se hacen solo con 5 ingredientes.

Esta receta destaca por resolver el almuerzo o la cena en pocos minutos, eliminando por completo dos de los elementos más cuestionados en la cocina cotidiana: alimentos fritos y las harinas refinadas.

Con un puñado de ingredientes de consumo habitual y una cocción limpia al horno, este plato logra una textura dorada y un interior suave, ideal para sumar a la mesa familiar o disfrutar como snack saludable.

Receta de bastones de acelga nutritivos, ingredientes

  • 1 atado de acelga grande (lavado, bien escurrido y picado fino, incluyendo hojas y pencas).
  • 2 huevos.
  • Queso rallado: 100 g de queso rallado (tipo reggianito, sardo o parmesano).
  • 1 taza pequeña de avena (o harina de avena/almendras).
  • Condimentos: sal, pimienta y una pizca de nuez moscada o ajo en polvo a gusto.

Receta de bastones de acelga nutritivos, paso a paso

  1. Blanquear las hojas y pencas picadas de acelga en agua hirviendo durante 1 o 2 minutos, o cocinar al vapor para conservar sus nutrientes. Retirar y escurrir con fuerza utilizando un colador o lienzo limpio para eliminar todo el exceso de líquido (paso clave para que no salgan blandos).
  2. En un recipiente amplio, colocar la acelga bien seca. Agregar los dos huevos, el queso rallado, la avena y los condimentos seleccionados.
  3. Mezclar todo con tenedor o espátula hasta obtener una masa húmeda pero moldeable. Dejar reposar la preparación unos 5 a 10 minutos para que la avena absorba la humedad sobrante de los huevos.
  4. Con las manos apenas humedecidas o aceitadas, tomar porciones de la mezcla y darles forma alargada de bastón o croqueta.
  5. Precalentar el horno a fuego fuerte (200 °C). Disponer los bastones en una placa previamente aceitada o con papel manteca. Hornear durante 15 a 20 minutos, girándolos a mitad de cocción hasta que se noten dorados y firmes por fuera.

En pocas palabras

  • Receta saludable: Bastones de acelga al horno, sin harina ni fritura, con 5 ingredientes.
  • Preparación sencilla: Mezcla acelga blanqueada con huevo, queso y avena; luego hornea hasta dorar.
  • Ideal para: Resolver comidas rápidas, snacks nutritivos y sumar verduras a la dieta familiar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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