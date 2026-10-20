Receta de bastones de acelga sin harina y saludables: sin fritura y una textura crujiente

En la búsqueda constante por incorporar verduras a la dieta diaria con propuestas atractivas, sencillas y nutritivas, los bastones de acelga al horno se consolidan como una receta imbatible, ya que no se utiliza fritura y se hacen solo con 5 ingredientes.
Esta receta destaca por resolver el almuerzo o la cena en pocos minutos, eliminando por completo dos de los elementos más cuestionados en la cocina cotidiana: alimentos fritos y las harinas refinadas.
Con un puñado de ingredientes de consumo habitual y una cocción limpia al horno, este plato logra una textura dorada y un interior suave, ideal para sumar a la mesa familiar o disfrutar como snack saludable.
Receta de bastones de acelga nutritivos, ingredientes
- 1 atado de acelga grande (lavado, bien escurrido y picado fino, incluyendo hojas y pencas).
- 2 huevos.
- Queso rallado: 100 g de queso rallado (tipo reggianito, sardo o parmesano).
- 1 taza pequeña de avena (o harina de avena/almendras).
- Condimentos: sal, pimienta y una pizca de nuez moscada o ajo en polvo a gusto.
Receta de bastones de acelga nutritivos, paso a paso
- Blanquear las hojas y pencas picadas de acelga en agua hirviendo durante 1 o 2 minutos, o cocinar al vapor para conservar sus nutrientes. Retirar y escurrir con fuerza utilizando un colador o lienzo limpio para eliminar todo el exceso de líquido (paso clave para que no salgan blandos).
- En un recipiente amplio, colocar la acelga bien seca. Agregar los dos huevos, el queso rallado, la avena y los condimentos seleccionados.
- Mezclar todo con tenedor o espátula hasta obtener una masa húmeda pero moldeable. Dejar reposar la preparación unos 5 a 10 minutos para que la avena absorba la humedad sobrante de los huevos.
- Con las manos apenas humedecidas o aceitadas, tomar porciones de la mezcla y darles forma alargada de bastón o croqueta.
- Precalentar el horno a fuego fuerte (200 °C). Disponer los bastones en una placa previamente aceitada o con papel manteca. Hornear durante 15 a 20 minutos, girándolos a mitad de cocción hasta que se noten dorados y firmes por fuera.
En pocas palabras
- Receta saludable: Bastones de acelga al horno, sin harina ni fritura, con 5 ingredientes.
- Preparación sencilla: Mezcla acelga blanqueada con huevo, queso y avena; luego hornea hasta dorar.
- Ideal para: Resolver comidas rápidas, snacks nutritivos y sumar verduras a la dieta familiar.
Resumen generado por Thinkindot AI