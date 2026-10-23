Receta de berenjena a la parmesana con abundante salsa de tomate casera y queso gratinado

Si hay un plato rústico, rico y rendidor para resolver un almuerzo o una cena, es la receta de la berenjena a la parmesana. Nació en el sur de Italia y hoy es un clásico infaltable en cualquier casa argentina. La clave del éxito no tiene misterios: berenjenas bien sabrosas, una buena salsa de tomate casera y mucho queso derretido.
Aunque a simple vista parece una lasagna sin masa, la clave está en tratar bien a la berenjena para que quede tierna por dentro, crocante por fuera y sin nada de gusto amargo.
Acá te dejamos la receta paso a paso para que te salga perfecta:
Receta de berenjena a la parmesana, ingredientes
- 3 berenjenas grandes (buscá las que tengan la piel firme y brillante).
- 500 g de salsa de tomate triturado (o puré de tomate bien fresco).
- 250 g de queso mozzarella y 100 g de queso rallado (sardo o reggianito).
- 2 dientes de ajo, hojas de albahaca fresca y aceite de oliva (o de girasol).
- 2 huevos, harina y pan rallado.
- Sal gruesa, sal fina, pimienta y una cucharadita de azúcar.
Receta de berenjena a la parmesana, paso a paso
- Cortar las berenjenas en rodajas a lo largo o en discos (de medio centímetro de grosor). Poner en un colador por capas con sal gruesa arriba. Dejar reposar unos 30 minutos para que larguen el jugo amargo. Después, enjuagar bien con agua canilla y secar con papel de cocina.
- En una sartén con un chorrito de aceite, dorar apenas los ajos picados o aplastados. Sumar el tomate triturado, una pizca de sal, pimienta y la cucharadita de azúcar (para sacarle la acidez). Dejar cocinar a fuego lento unos 15 minutos hasta que espese. Apagar el fuego y agregar la albahaca fresca picada.
- Pasar cada rodaja por harina, después por huevo batido y al final por pan rallado. Freír en abundante aceite caliente hasta que queden bien doradas y dejar escurrir en papel absorbente. Si querés una opción más liviana, hacer al horno con un hilo de aceite, sin empanar.
- Precalentá el horno bien caliente (200 °C). En una fuente para horno, poner una capa fina de salsa en el fondo. Acomodar las berenjenas doradas tapando todo el fondo. Sumar un poco más de salsa, rodajas de mozzarella y queso rallado. Repetir las capas hasta terminar con bastante queso arriba. Llevar al horno entre 20 y 25 minutos hasta que el queso esté bien derretido y doradito.
En pocas palabras
- Receta tradicional: La berenjena a la parmesana es un plato rústico y rendidor, clásico argentino de origen italiano.
- Ingredientes clave: Se destacan berenjenas, salsa de tomate casera, mozzarella, queso rallado y albahaca.
- Preparación destacada: Las rodajas de berenjena se salan, se fríen (o hornean) y se gratinan al horno con salsa y quesos.
Resumen generado por Thinkindot AI