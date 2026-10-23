Receta de chinchulines dorados y cremosos a la parrilla: la preferida de los asadores

Una mala cocción de los chinchulines a la parrilla, luego de haber tomado malas decisiones, es muy probable que estas exquisiteces del asado queden duras o gomosas, algo que nadie quiere.

Los especialistas en el asado coinciden en que la clave de la ternura de los chinchulines radica en una cocción lenta a fuego moderado y en el tratamiento previo de la pieza antes de exponerla a la parrilla.