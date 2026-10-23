Receta de chinchulines dorados y cremosos a la parrilla: la preferida de los asadores

Los chinchulines nunca pueden faltar en un asado, ya que todo el mundo los pide si no están a la vista. Y lograr que queden crocantes por fuera y tiernos y jugosos por dentro, representa sacar adelante una receta que no es fácil y es un desafío para todo aquel que se pare frente a la parrilla.
Una mala cocción de los chinchulines a la parrilla, luego de haber tomado malas decisiones, es muy probable que estas exquisiteces del asado queden duras o gomosas, algo que nadie quiere.
Los especialistas en el asado coinciden en que la clave de la ternura de los chinchulines radica en una cocción lenta a fuego moderado y en el tratamiento previo de la pieza antes de exponerla a la parrilla.
Receta de chinchulines a la parrilla, ingredientes
- 1 kilo de chinchulines de ternera.
- 3 a 4 limones.
- Leche (opcional para marinar): cantidad necesaria para cubrir.
- Sal gruesa o parrillera, a gusto.
- Pimienta negra y provenzal (ajo y perejil), a gusto.
Receta de chinchulines a la parrilla, ingredientes
- Lavar bien los chinchulines por fuera con agua fría. Es fundamental no retirar toda la grasa exterior ni vaciar el contenido interno por completo, ya que esa grasa le aporta el sabor y la jugosidad característica durante la cocción.
- Colocar las achuras en un recipiente profundo. Estos pueden ser trenzados, en bastoncitos o roscas. Cubrir con el jugo de dos limones frescos (o leche) y dejar reposar en la heladera durante al menos 1 a 2 horas. La acidez del limón (o los fermentos de la leche) ayuda a ablandar las fibras de la carne antes de ir a la parrilla.
- Preparar la parrilla con fuego moderado constante. Colocar los chinchulines, sin que queden muy encimados.
- Cocinar durante aproximadamente 30 a 40 minutos de un lado sin moverlos. La clave es dejar que se doren lentamente y vayan perdiendo humedad a fuego parejo.
- Una vez que la base esté bien dorada y crocante, dar vuelta la pieza con una pinza piza sin pincharla. Espolvorear con sal gruesa o parrillera recién en este momento y cocinar durante otros 20 a 30 minutos del otro lado.
- Retirar cuando ambos lados presenten un tono dorado crocante e intenso. Cortar en bocados pequeños y servir de inmediato acompañados de abundante jugo de limón fresco.
En pocas palabras
- Receta Chinchulines: Claves para lograr un exterior crocante y un interior tierno y jugoso.
- Preparación: Remojar en limón o leche por 1-2 horas y cocinar a fuego moderado 30-40 min por lado.
- Finalización: Sazonar con sal gruesa al dorar, girar y cocinar 20-30 min más.
Resumen generado por Thinkindot AI