Receta de matambre tiernizado a la pizza: sale tan blandito que se desarma en la boca

La receta mezcla a la perfección la textura de este privilegiado corte de carne y la irresistible cobertura de salsa de tomate, queso derretido y orégano. De todos modos, por tratarse de un corte plano y muscular, su mayor desafío radica en lograr que quede bien tierno y no termine duro en la parrilla.

Aunque muchos eligen cocinarlo directamente a la parrilla, los especialistas coinciden en que la técnica infalible para asegurar una textura suave, reside en un hervido previo con leche y especias.