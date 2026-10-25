Receta de matambre tiernizado a la pizza: sale tan blandito que se desarma en la boca

El matambre a la pizza es una receta que siempre es bienvenida y es una delicia que forma parte de los grandes clásicos de la gastronomía argentina. Lo mejor de esta preparación es que sale muy tierno, que termina desarmándose en la boca.
La receta mezcla a la perfección la textura de este privilegiado corte de carne y la irresistible cobertura de salsa de tomate, queso derretido y orégano. De todos modos, por tratarse de un corte plano y muscular, su mayor desafío radica en lograr que quede bien tierno y no termine duro en la parrilla.
Aunque muchos eligen cocinarlo directamente a la parrilla, los especialistas coinciden en que la técnica infalible para asegurar una textura suave, reside en un hervido previo con leche y especias.
Receta de matambre tiernizado a la pizza, ingredientes
- 1 matambre vacuno (de 1,5 a 2 kilos aproximadamente, bien desgrasado).
- 1 a 1,5 litros de leche entera (para el hervido).
- Cantidad necesaria de agua o caldo de verduras.
- 300 gramos de salsa de tomate casera (cocida con ajo y orégano).
- 400 gramos de queso mozzarella.
- 2 tomates frescos cortados en rodajas finas.
- 100 gramos de aceitunas verdes o negras.
- Sal gruesa, pimienta en grano, hojas de laurel, orégano seco y ají molido.
Receta de matambre tiernizado a la pizza, paso a paso
- En una olla grande o fuente profunda, colocar el matambre extendido con la grasa hacia abajo. Cubrir por completo con la leche, completar con agua o caldo y sumar las hojas de laurel, dientes de ajo aplastados y unos granos de pimienta negra. Cocinar a fuego medio-bajo tapado durante 1 hora y media a 2 horas.
- Una vez transcurrido el tiempo de cocción, verificar que la carne esté blanda pinchando con un tenedor. Retirar con cuidado y dejar escurrir el exceso de líquido sobre una tabla.
- Llevar el matambre a la parrilla, colocando el lado de la grasa hacia abajo. Cocinar durante 10 a 15 minutos hasta que la grasa se dore y quede crocante.
- Dar vuelta el matambre para que la parte de la carne quede hacia arriba. Extender una capa generosa de salsa de tomate caliente por toda la superficie, cubrir con el queso mozzarella rallado o en trozos y acomodar las rodajas de tomate fresco.
- Tapar en la parrilla con una chapa caliente hasta que el queso se funda por completo y comience a dorarse.
- Retirar, espolvorear con abundante orégano seco, un toque de ají molido, un hilo de aceite de oliva y decorar con las aceitunas antes de cortar en porciones rectangulares.
En pocas palabras
- Matambre tiernizado: Se revela la receta para lograr un corte tierno que se desarma en la boca.
- Cocción previa: El secreto reside en un hervido con leche, especias y hierbas para asegurar la suavidad.
- Toque final: La preparación culmina en la parrilla con queso fundido, tomate y orégano.
Resumen generado por Thinkindot AI