Receta de cebolla caramelizada: preparación casera y dorada, sin azúcar

La cebolla caramelizada es uno de los comodines más preciados de la gastronomía mundial y es una receta capaz de transformar una simple hamburguesa, un sándwich, una tarta o una carne al horno con papas, en una preparación de categoría gourmet con un sabor muy distinguido.
Esta delicia que se hace con muy pocos ingredientes, le encanta a casi todo el mundo, se destaca por su textura suave y su sabor dulce concentrado.
A diferencia de lo que se cree habitualmente sobre la receta, el verdadero secreto de una buena cebolla caramelizada no reside en añadir cucharadas de azúcar ni caramelo artificial, sino en dominar la paciencia y el fuego bajo para que los propios azúcares naturales del vegetal se concentren y doren de manera lenta.
Receta de cebolla caramelizada, ingredientes
- 3 a 4 cebollas grandes (blancas o moradas)
- 2 cucharadas soperas de aceite de oliva o vegetal
- Manteca: 1 cucharada de manteca
- Sal fina: 1 pizca de sal final
- Vinagre de módena o aceto balsámico (opcional, 1 cucharada)
Receta de cebolla caramelizada, paso a paso
- Pelar las cebollas y cortarlas en pluma (o juliana) de grosor medio. Es importante que las tiras sean parejas para que se cocinen al mismo tiempo.
- En una sartén amplia de fondo grueso, colocar el aceite y la manteca a fuego medio-bajo. Sumar la cebolla picada y añadir una pizca de sal fina. La sal cumplirá la función clave de hacer sudar a la cebolla, liberando sus jugos naturales.
- Cocinar a fuego muy bajo durante 30 a 45 minutos. Durante los primeros 15 minutos la cebolla se transparentará y perderá volumen; luego comenzará a adquirir un tono rubio y suave.
- A medida que pasan los minutos, los azúcares de la cebolla comenzarán a caramelizarse de forma natural, tomando un color amarronado intenso y una consistencia muy tierna. Si se nota que la mezcla se seca o se pega al fondo de la sartén, se puede agregar una cucharadita de agua tibia para levantar los jugos de cocción.
- Unos minutos antes de apagar el fuego, se puede agregar la cucharada de aceto balsámico o un chorrito de vino tinto para desglasar y potenciar la acidez dulce del plato.
Una vez tibia, la cebolla caramelizada se puede conservar en un frasco de vidrio cerrado dentro de la heladera durante una semana, manteniendo intactos su textura y sabor.
En pocas palabras
- Cebolla caramelizada: Preparación casera sin azúcar, ideal para realzar platos.
- Ingredientes clave: Cebollas, aceite de oliva, manteca, sal y opcionalmente aceto balsámico.
- Preparación: Cocción lenta a fuego bajo para concentrar azúcares naturales y obtener textura tierna.
Resumen generado por Thinkindot AI