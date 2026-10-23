Receta de cebolla caramelizada: preparación casera y dorada, sin azúcar

Esta delicia que se hace con muy pocos ingredientes, le encanta a casi todo el mundo, se destaca por su textura suave y su sabor dulce concentrado.

A diferencia de lo que se cree habitualmente sobre la receta, el verdadero secreto de una buena cebolla caramelizada no reside en añadir cucharadas de azúcar ni caramelo artificial, sino en dominar la paciencia y el fuego bajo para que los propios azúcares naturales del vegetal se concentren y doren de manera lenta.