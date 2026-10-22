Receta de BIFES A LA CRIOLLA: con cualquier corte de carne te sale tierno y sabroso

El paso a paso de la receta de bifes a la criolla, un plato fácil y rápido para cocinar si se habla de comidas típicas de la gastronomía argentina.
Los bifes a la criolla son un plato clásico de la cocina argentina. Se trata de una preparación hecha con bifes de carne vacuna, tomate, papas, cebollas, ajo, morrón rojo, aceite, sal, pimienta y orégano. La carne se corta en trozos del tamaño que más guste y se salpimenta.
Esta es la receta para hacer bifes a la criolla rápido, fácil y con pocos ingredientes en tu casa. Este plato es ideal para esos días que buscas degustar algo tradicional y casero, combinando el sabor de las verduras, las hierbas aromáticas y la carne.
Receta de bifes a la criolla: ingredientes para 4 o 5 personas
- Bifes de cuadril 4 a 5 unidades
- Cebolla 2 unidades
- Ajo 3 dientes
- Morrón rojo 1 unidades
- Tomate perita 2 unidades
- Vino tinto 1 vaso
- Caldo de carne c/n
- Salsa de tomates 500 cc
- Aceite de girasol c/n
- Sal pimienta c/n
- Huevos 4 a 5 u
- Papas 3 unidades
- Arvejas 200 g
- Perejil a gusto
- Pimentón 1 cda
- Papas 4 unidades
Receta de bifes a la criolla: paso a paso
- Para los bifes a la criolla: Cortar bifes de 2 a 3 cm. de espesor y sellar en una sartén o disco con aceite.
- Para la salsa: Rociar con un poco más de aceite sobre la sartén o disco y agregar la cebolla y el morrón cortados en bastones. Salpimentar y saltear unos minutos.
- Agregar los tomates, previamente pelados y sin las semillas. Cortados en tiras.
- Incorporar el vino, y dejar evaporar el alcohol por completo. Condimentar.
- Sumar la salsa de tomates y el caldo hasta cubrir y terminar de cocinar.
- Para la guarnición: Lavar las papas, pelar y cortar en rodajas y freír, hasta que estén tiernas. Retirar y escurrir bien.
- Agregar las papas a la preparación anterior
- Hacer unos huecos y poner los huevos, dejar que se cocinen, pero que queden jugosos. Terminar con las arvejas. Servir con pimentón y perejil picado.
En pocas palabras
- Bifes a la criolla: un clásico argentino fácil y rápido de preparar.
- Ingredientes clave: incluye bifes de cuadril, verduras, vino tinto y salsa de tomates.
- Guarnición tradicional: se acompaña con papas fritas y arvejas, y se corona con huevos.
Resumen generado por Thinkindot AI