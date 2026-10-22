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Receta de BIFES A LA CRIOLLA: con cualquier corte de carne te sale tierno y sabroso

La receta de los bifes a la criolla es un clásico de nuestra cocina fue uno de los protagonistas de los bodegones y aún se mantiene en las casas

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Bifes a la criolla: un clásico argentino fácil y rápido de preparar.

Bifes a la criolla: un clásico argentino fácil y rápido de preparar.

El paso a paso de la receta de bifes a la criolla, un plato fácil y rápido para cocinar si se habla de comidas típicas de la gastronomía argentina.

Los bifes a la criolla son un plato clásico de la cocina argentina. Se trata de una preparación hecha con bifes de carne vacuna, tomate, papas, cebollas, ajo, morrón rojo, aceite, sal, pimienta y orégano. La carne se corta en trozos del tamaño que más guste y se salpimenta.

Esta es la receta para hacer bifes a la criolla rápido, fácil y con pocos ingredientes en tu casa. Este plato es ideal para esos días que buscas degustar algo tradicional y casero, combinando el sabor de las verduras, las hierbas aromáticas y la carne.

Receta de bifes a la criolla: ingredientes para 4 o 5 personas

  • Bifes de cuadril 4 a 5 unidades
  • Cebolla 2 unidades
  • Ajo 3 dientes
  • Morrón rojo 1 unidades
  • Tomate perita 2 unidades
  • Vino tinto 1 vaso
  • Caldo de carne c/n
  • Salsa de tomates 500 cc
  • Aceite de girasol c/n
  • Sal pimienta c/n
  • Huevos 4 a 5 u
  • Papas 3 unidades
  • Arvejas 200 g
  • Perejil a gusto
  • Pimentón 1 cda
  • Papas 4 unidades

Receta de bifes a la criolla: paso a paso

  1. Para los bifes a la criolla: Cortar bifes de 2 a 3 cm. de espesor y sellar en una sartén o disco con aceite.
  2. Para la salsa: Rociar con un poco más de aceite sobre la sartén o disco y agregar la cebolla y el morrón cortados en bastones. Salpimentar y saltear unos minutos.
  3. Agregar los tomates, previamente pelados y sin las semillas. Cortados en tiras.
  4. Incorporar el vino, y dejar evaporar el alcohol por completo. Condimentar.
  5. Sumar la salsa de tomates y el caldo hasta cubrir y terminar de cocinar.
  6. Para la guarnición: Lavar las papas, pelar y cortar en rodajas y freír, hasta que estén tiernas. Retirar y escurrir bien.
  7. Agregar las papas a la preparación anterior
  8. Hacer unos huecos y poner los huevos, dejar que se cocinen, pero que queden jugosos. Terminar con las arvejas. Servir con pimentón y perejil picado.

En pocas palabras

  • Bifes a la criolla: un clásico argentino fácil y rápido de preparar.
  • Ingredientes clave: incluye bifes de cuadril, verduras, vino tinto y salsa de tomates.
  • Guarnición tradicional: se acompaña con papas fritas y arvejas, y se corona con huevos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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