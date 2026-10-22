Receta de BIFES A LA CRIOLLA: con cualquier corte de carne te sale tierno y sabroso

Los bifes a la criolla son un plato clásico de la cocina argentina. Se trata de una preparación hecha con bifes de carne vacuna, tomate, papas, cebollas, ajo, morrón rojo, aceite, sal, pimienta y orégano. La carne se corta en trozos del tamaño que más guste y se salpimenta.

Esta es la receta para hacer bifes a la criolla rápido, fácil y con pocos ingredientes en tu casa. Este plato es ideal para esos días que buscas degustar algo tradicional y casero, combinando el sabor de las verduras, las hierbas aromáticas y la carne.