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Receta de budín de acelga casero y cremoso: económica y perfecta para incorporar verduras a la dieta

Conocé los secretos de esta receta de budín de acelga para lograr una textura cremosa y un sabor inigualable

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El budín de acelga es una receta rendidora, barata y de alto poder nutritivo.

El budín de acelga es una receta rendidora, barata y de alto poder nutritivo.

El budín de acelga es una opción rica, rendidora y fácil de hacer en la cocina de casa. Es una receta perfecta para resolver almuerzos o cenas de manera práctica. Esta preparación destaca por ser liviana, económica y altamente nutritiva.

Además, la versatilidad de la receta de budín de acelga permite servirlo tanto caliente como tibio o frío, acompañado de una ensalada fresca.

Aunque suele asociarse a la cocina cotidiana y sin complicaciones, el truco para que la receta quede cremosa y no pierda consistencia, radica en escurrir adecuadamente la verdura tras la cocción y sumar un toque de queso que aporte gratina y sabor.

Receta de budín de acelga, ingredientes

  • 1 atado grande de acelga fresca (bien lavado).
  • 1 cebolla grande, picada fina.
  • 1/2 pimiento morrón, picado en cubos pequeños.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 3 huevos.
  • 100 gramos de queso cremoso o mozzarella.
  • 3 cucharadas soperas de queso rallado.
  • 3 a 4 cucharadas soperas de crema de leche o leche.
  • Aceite vegetal: cantidad necesaria para rehogar
  • Condimentos: sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada (infaltable para los rellenos de verdura).

Receta de budín de acelga, paso a paso

  1. Blanquear o cocinar al vapor las hojas y pencas de acelga durante solo 3 a 5 minutos en agua hirviendo con sal. Retirar, dejar enfriar y exprimir enérgicamente con las manos o un colador hasta retirar todo el exceso de agua. Una vez bien seca, picar de forma fina.
  2. En una sartén con un chorro de aceite, saltear la cebolla junto con el pimiento morrón y el ajo hasta que transparenten y adquieran un color dorado suave.
  3. En un recipiente amplio, batir los huevos junto con la crema (o leche), el queso rallado y los condimentos (sal, pimienta y nuez moscada). Agregar la acelga picada, el rehogado de cebollas y mezclar hasta unificar todos los ingredientes.
  4. Verter la mitad de la mezcla en una budinera previamente enmantecada y enharinada (o forrada con papel manteca). Colocar cubos de queso cremoso en el centro y cubrir con el resto de la preparación.
  5. Llevar a horno precalentado a temperatura media (180 °C) durante 30 a 35 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo salga limpio y la superficie presente un tono dorado firme.

En pocas palabras

  • Budín de acelga: Receta fácil, rendidora y nutritiva para almuerzos o cenas prácticas.
  • Preparación: Incluye saltear cebolla, pimiento y ajo; batir huevos con crema, queso y acelga; y hornear con queso cremoso en el centro.
  • Consejo clave: Escurrir bien la acelga y usar queso para una textura cremosa e inigualable.
Resumen generado por Thinkindot AI

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