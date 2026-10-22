Receta de budín de acelga casero y cremoso: económica y perfecta para incorporar verduras a la dieta

Además, la versatilidad de la receta de budín de acelga permite servirlo tanto caliente como tibio o frío, acompañado de una ensalada fresca.

Aunque suele asociarse a la cocina cotidiana y sin complicaciones, el truco para que la receta quede cremosa y no pierda consistencia, radica en escurrir adecuadamente la verdura tras la cocción y sumar un toque de queso que aporte gratina y sabor.