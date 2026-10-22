Receta de budín de acelga casero y cremoso: económica y perfecta para incorporar verduras a la dieta

El budín de acelga es una opción rica, rendidora y fácil de hacer en la cocina de casa. Es una receta perfecta para resolver almuerzos o cenas de manera práctica. Esta preparación destaca por ser liviana, económica y altamente nutritiva.
Además, la versatilidad de la receta de budín de acelga permite servirlo tanto caliente como tibio o frío, acompañado de una ensalada fresca.
Aunque suele asociarse a la cocina cotidiana y sin complicaciones, el truco para que la receta quede cremosa y no pierda consistencia, radica en escurrir adecuadamente la verdura tras la cocción y sumar un toque de queso que aporte gratina y sabor.
Receta de budín de acelga, ingredientes
- 1 atado grande de acelga fresca (bien lavado).
- 1 cebolla grande, picada fina.
- 1/2 pimiento morrón, picado en cubos pequeños.
- 1 diente de ajo picado.
- 3 huevos.
- 100 gramos de queso cremoso o mozzarella.
- 3 cucharadas soperas de queso rallado.
- 3 a 4 cucharadas soperas de crema de leche o leche.
- Aceite vegetal: cantidad necesaria para rehogar
- Condimentos: sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada (infaltable para los rellenos de verdura).
Receta de budín de acelga, paso a paso
- Blanquear o cocinar al vapor las hojas y pencas de acelga durante solo 3 a 5 minutos en agua hirviendo con sal. Retirar, dejar enfriar y exprimir enérgicamente con las manos o un colador hasta retirar todo el exceso de agua. Una vez bien seca, picar de forma fina.
- En una sartén con un chorro de aceite, saltear la cebolla junto con el pimiento morrón y el ajo hasta que transparenten y adquieran un color dorado suave.
- En un recipiente amplio, batir los huevos junto con la crema (o leche), el queso rallado y los condimentos (sal, pimienta y nuez moscada). Agregar la acelga picada, el rehogado de cebollas y mezclar hasta unificar todos los ingredientes.
- Verter la mitad de la mezcla en una budinera previamente enmantecada y enharinada (o forrada con papel manteca). Colocar cubos de queso cremoso en el centro y cubrir con el resto de la preparación.
- Llevar a horno precalentado a temperatura media (180 °C) durante 30 a 35 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo salga limpio y la superficie presente un tono dorado firme.
En pocas palabras
- Budín de acelga: Receta fácil, rendidora y nutritiva para almuerzos o cenas prácticas.
- Preparación: Incluye saltear cebolla, pimiento y ajo; batir huevos con crema, queso y acelga; y hornear con queso cremoso en el centro.
- Consejo clave: Escurrir bien la acelga y usar queso para una textura cremosa e inigualable.
Resumen generado por Thinkindot AI