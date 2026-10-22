Receta de galletas de miel caseras y artesanales: masa húmeda y cuerpo dorado perfecto

Además de ser económicas y rendidoras, la receta de galletas de miel es perfecta para cocinar en familia gracias a su sencilla preparación.

El secreto para lograr el equilibrio justo entre un borde crocante y un corazón tierno en su interior, reside en el punto de horneado y en utilizar una miel pura de buena calidad, que aporta cuerpo, color dorado y humedad a la masa.