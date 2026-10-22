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Receta de galletas de miel caseras y artesanales: masa húmeda y cuerpo dorado perfecto

Con ingredientes sencillos y un paso a paso fácil, esta receta permite elaborar unas deliciosas galletas de miel caseras

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Las galletas de miel se pueden elaborar en casa con una receta que tiene un fácil paso a paso.

Las galletas de miel se pueden elaborar en casa con una receta que tiene un fácil paso a paso.

Las galletas de miel son un verdadero clásico de la merienda artesanal. Con su aroma inconfundible y un dulzor natural que las distingue de las opciones industriales, se consolidan como una receta ideal para acompañar el té, el café o los mates de la tarde.

Además de ser económicas y rendidoras, la receta de galletas de miel es perfecta para cocinar en familia gracias a su sencilla preparación.

El secreto para lograr el equilibrio justo entre un borde crocante y un corazón tierno en su interior, reside en el punto de horneado y en utilizar una miel pura de buena calidad, que aporta cuerpo, color dorado y humedad a la masa.

Receta de galletas de miel caseras, ingredientes

Esta cantidad de ingredientes sirve para elaborar alrededor de 30 galletas artesanales.

  • 250 gramos de harina 0000
  • 100 gramos de miel pura de abejas (unas 3 a 4 cucharadas soperas colmadas).
  • 70 gramos de manteca (a temperatura ambiente)
  • 50 gramos azúcar (común o mascabo)
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de canela en polvo (opcional, combina a la perfección con la miel).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Una pizca de sal.

Receta de galletas de miel caseras, paso a paso

  1. En un recipiente amplio, batir la manteca blanda junto con el azúcar y la miel hasta integrar por completo y obtener una crema homogénea y pálida.
  2. Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la canela. Continuar batiendo unos segundos hasta que la mezcla quede fluida.
  3. Tamizar la harina junto con el polvo de hornear y la pizca de sal. Sumar los ingredientes secos a la preparación anterior. Unir los componentes con una espátula o con la punta de los dedos hasta formar un bollo tierno. Evitar amasar en exceso para no desarrollar gluten.
  4. Envolver la masa en papel film o colocar dentro de una bolsa limpia y llevar a la heladera durante al menos 30 a 45 minutos. Este paso es fundamental para que la manteca tome firmeza y la masa sea fácil de estirar o modelar.
  5. Estirar la masa sobre una mesa ligeramente enharinada y cortar con la forma deseada, o bien formar pequeñas bolitas con las manos y aplastarlas suavemente. Colocar en una placa previamente enmantecada o con papel manteca.
  6. Llevar a horno precalentado a temperatura media (180 °C) durante solo 8 a 10 minutos. Las galletas deben verse apenas doradas en la base y los bordes, pero suaves al tacto en el centro. Al enfriarse sobre una rejilla alcanzarán la textura crocante deseada.

En pocas palabras

  • Galletas de miel: Receta artesanal con ingredientes sencillos para una merienda casera.
  • Preparación fácil: Paso a paso ideal para realizar en familia, logrando masa húmeda y cuerpo dorado.
  • Ingredientes clave: Incluye harina, miel pura, manteca, azúcar, huevo, polvo de hornear y opcional canela.
Resumen generado por Thinkindot AI

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