Receta del pollo al horno con papas: un plato fácil, delicioso y económico

Hay recetas que nunca fallan, y el pollo al horno con papas es una de ellas. Es sencillo, económico, sabroso y perfecto para una comida familiar de domingo o para preparar entre semana sin complicarse demasiado.
Esta receta de pollo al horno con papas es un plato fácil y delicioso para disfrutar entre semana y lo puedes preparar en menos de una hora. Los muslos y contramuslos de pollo van bien sazonados y se asan con las papas en una sola bandeja para hornear hasta que queden dorados y crujientes por fuera y jugosos y tiernos por dentro.
El éxito de esta receta es lograr que el pollo no se seque y para ello, comenzaremos hidratando con un poco de vino el asado y le daremos la vuelta a las piezas de pollo a mitad de cocción. Con este proceso, también lograremos que la piel quede crujiente dejando la carne jugosa.
En lugar de cocinarlo entero, asaremos el pollo por piezas. Las más jugosas son las piezas con hueso y por eso hemos elegido para esta receta muslos, contramuslos y jamoncitos.
Receta del pollo al horno con papas: ingredientes para 4 personas
- 4 papas medianas
- aceite de girasol
- Sal
- Pimienta negra molida
- 2 cebollas
- 6 dientes de ajo
- 1,2 kg de pollo aproximadamente (en nuestro caso, 4 muslos y 4 contramuslos)
- 1 rama de romero
Receta del pollo al horno con papas: paso a paso
- Comienza precalentando tu horno a 220°C para asegurarte de que esté listo cuando lo necesites. Mientras tanto, lava y pela las papas. Luego, córtalas en rodajas gruesas y resérvalas. También, pela las cebollas y córtalas en tiras finas. Salpimentamos.
- Si has optado por un pollo entero, límpialo bien por dentro y por fuera, asegurándote de retirar cualquier exceso de grasa y plumas. Lava el pollo bajo agua fría y sécalo con papel de cocina. Si has elegido los muslos completos, simplemente asegúrate de que estén limpios y secos. Luego, sazona el pollo con sal, pimienta y una generosa pizca de tomillo seco. Este paso es esencial para que nuestro pollo adquiera un sabor increíble.
- En una bandeja de horno grande y resistente al calor, coloca una fina capa de aceite de oliva para evitar que los ingredientes se peguen. Luego, acomoda las rodajas de patata en el fondo de la bandeja, formando una capa uniforme. Encima de las papas, coloca las rodajas de cebolla. Este lecho de papas y cebolla añadirá sabor y jugosidad al pollo a medida que se cocine.
- Coloca el pollo (o los muslos) encima de las papas y cebolla en la bandeja del horno. Rocía el pollo con un poco de aceite de oliva adicional y sazona nuevamente con sal, pimienta y tomillo al gusto. Esto ayudará a que la piel se dore y se vuelva crujiente.
- Metemos el pollo en el horno a 220ºC, si utilizas muslos. Calor arriba y abajo. Dejamos hornear unos 30 minutos, hasta que se dore bien. Si utilizas un pollo entero, horneamos a 190ºC.
- Cuando esté bien dorado, sacamos la bandeja del horno, le damos la vuelta a las piezas. Así, se cocinará el otro lado. Inmediatamente después, volvemos a meter la bandeja dentro del horno. Finalmente dejamos cocinar aproximadamente el mismo tiempo, hasta que todo quede bien cocinado.
En pocas palabras
- Pollo al horno con papas: un clásico familiar delicioso, económico y fácil de preparar.
- Preparación: muslos y contramuslos sazonados se asan con papas hasta dorar, manteniendo jugosidad con hidratación y vueltas.
- Ingredientes: incluye 4 papas medianas, cebollas, ajos, 1,2 kg de pollo, aceite, sal, pimienta y romero.