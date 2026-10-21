Receta del pollo al horno con papas: un plato fácil, delicioso y económico

Esta receta de pollo al horno con papas es un plato fácil y delicioso para disfrutar entre semana y lo puedes preparar en menos de una hora. Los muslos y contramuslos de pollo van bien sazonados y se asan con las papas en una sola bandeja para hornear hasta que queden dorados y crujientes por fuera y jugosos y tiernos por dentro.

El éxito de esta receta es lograr que el pollo no se seque y para ello, comenzaremos hidratando con un poco de vino el asado y le daremos la vuelta a las piezas de pollo a mitad de cocción. Con este proceso, también lograremos que la piel quede crujiente dejando la carne jugosa.