Cada fin de año, las mesas navideñas en Argentina suelen repetir sus dos clásicos más tradicionales: el clásico pionono relleno y el icónico vitel toné. Sin embargo, este año hay una alternativa práctica, moderna y ligera que promete ganar protagonismo en Navidad y ya es tendencia.
Ni pionono ni vitel toné: la entrada estrella que será tendencia en esta Navidad
Las clásicas comidas de Navidad se van renovando mientras pasan los años y esta es la nueva tendencia que se impone para la entrada navideña
Torre de panqueques, sanguchitos de miga, vitel toné, empanadas o piononos son las recetas más consumidas en Navidad, pero hay quienes apuestan por una idea innovadora para la entrada navideña elaboradas de forma rápida, rica y que no falla.
La entrada estrella que será tendencia en esta Navidad: cuál es la receta
Hay una propuesta de entrada que se convirtió en una novedosa tendencia de cara a la Navidad. Aunque hay miles de recetas sencillas, ricas y accesibles, hay una pensada para renovar la mesa de fiesta: rollitos de jamón y queso en forma de pino.
Los pinitos de jamón y queso hechos con tapa de tarta son una alternativa muy fácil, económica y vistosa para servir como entrada o aperitivo en la mesa de Navidad. Para ello solo necesitás: tapa de tarta, jamón, queso, palitos de brochet, orégano, perejil u otros condimentos a gusto.
El primer paso de la receta es armar la base. Extiende la tapa de tarta sobre la mesa y poné las fetas de jamón y de queso sobre la superficie. Después poné la otra masa y cubrí para que ambas tapas y el relleno queden unidos. Ahora con un cuchillo, corta la masa rellena en tiras.
Toma cada tira sobre sí misma en zig-zag, haciendo los dobleces de mayor a menor para simular la forma cónica de un pinito navideño. Poné el palito de brochet por el centro para fijar la masa y evitar que se desarme al cocinar.
Por último, si te gusta, espolvorea un poco de orégano por encima. Lleva los pinitos de Navidad comestibles al horno hasta que la masa esté dorada y crujiente.
Lo mejor de hacer esta receta navideña
- Es una receta con practicidad y eficiencia.
- Es una entrada fácil y rica, ideales para sorprender gratamente a todos los invitados.
- Es de occión rápida.
- Quedan crujientes y doradas en cuestión de minutos.
- Facilita una mejor organización durante los festejos familiares, sobre todo para quien pone la casa para la cena.
- Esta receta optimiza el espacio en la cocina y logra una presentación única y original.
De este modo, quienes buscan salir de la rutina del pionono o el vitel toné, estos rollitos de jamón y queso son la tendencia estrella para disfrutar la Navidad con sabor y practicidad.
En pocas palabras
- Tendencia: la entrada estrella que se impone en Navidad son los rollitos de jamón y queso en forma de pino.
- Preparación: se elaboran con tapa de tarta, jamón, queso y palitos de brochet, logrando una forma cónica.
- Ventajas: son una opción práctica, económica, rápida y vistosa para renovar la mesa navideña.