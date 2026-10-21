Ni pionono ni vitel toné: la entrada estrella que será tendencia en esta Navidad

Los pinitos de jamón y queso hechos con tapa de tarta son una alternativa muy fácil, económica y vistosa para servir como entrada o aperitivo en la mesa de Navidad. Para ello solo necesitás: tapa de tarta, jamón, queso, palitos de brochet, orégano, perejil u otros condimentos a gusto.

El primer paso de la receta es armar la base. Extiende la tapa de tarta sobre la mesa y poné las fetas de jamón y de queso sobre la superficie. Después poné la otra masa y cubrí para que ambas tapas y el relleno queden unidos. Ahora con un cuchillo, corta la masa rellena en tiras.

Pinitos de jamón y queso: la nueva tendencia navideña.

Toma cada tira sobre sí misma en zig-zag, haciendo los dobleces de mayor a menor para simular la forma cónica de un pinito navideño. Poné el palito de brochet por el centro para fijar la masa y evitar que se desarme al cocinar.

Por último, si te gusta, espolvorea un poco de orégano por encima. Lleva los pinitos de Navidad comestibles al horno hasta que la masa esté dorada y crujiente.

Lo mejor de hacer esta receta navideña

Es una receta con practicidad y eficiencia.

con practicidad y eficiencia. Es una entrada fácil y rica, ideales para sorprender gratamente a todos los invitados.

Es de occión rápida.

Quedan crujientes y doradas en cuestión de minutos.

Facilita una mejor organización durante los festejos familiares, sobre todo para quien pone la casa para la cena.

Esta receta optimiza el espacio en la cocina y logra una presentación única y original.

De este modo, quienes buscan salir de la rutina del pionono o el vitel toné, estos rollitos de jamón y queso son la tendencia estrella para disfrutar la Navidad con sabor y practicidad.