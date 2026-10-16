Adiós a las guirnaldas en el árbol de Navidad: la tendencia que hace que todo se vea más elegante

Especialistas en ambientación y diseño señalan que la gran tendencia para armar el árbol de Navidad pasa por buscar un estilo más limpio, orgánico y armónico, priorizando la sencillez visual por encima del exceso de adornos identicos repetidos a lo largo de las ramas.

La decoración del árbol de Navidad es sumamente importante.

Por qué las guirnaldas quedaron atrás en la decoración festiva

Durante años, colocar guirnaldas alrededor de los pinos navideños sirvió para rellenar huecos vacíos y aportar volumen rápido. No obstante, el abuso de estos elementos genera una saturación visual que le resta protagonismo al verde del árbol y recarga la decoración del ambiente.