Con la llegada de fin de año, el armado del árbol de Navidad se convierte en uno de los momentos familiares más esperados para vestir de fiesta el hogar. Las tendencias se van transformando con el tiempo, y para esta temporada surge una propuesta renovadora.
Adiós a las guirnaldas en el árbol de Navidad: la tendencia que hace que todo se vea más elegante
Una renovada estética para armar el tradicional árbol de Navidad promete transformar el aspecto de tu casa. Todos los detalles
Especialistas en ambientación y diseño señalan que la gran tendencia para armar el árbol de Navidad pasa por buscar un estilo más limpio, orgánico y armónico, priorizando la sencillez visual por encima del exceso de adornos identicos repetidos a lo largo de las ramas.
Por qué las guirnaldas quedaron atrás en la decoración festiva
Durante años, colocar guirnaldas alrededor de los pinos navideños sirvió para rellenar huecos vacíos y aportar volumen rápido. No obstante, el abuso de estos elementos genera una saturación visual que le resta protagonismo al verde del árbol y recarga la decoración del ambiente.
Esta nueva tendencia propone sustituir la clásica tira uniforme por una combinación variada de texturas naturales. Al prescindir de las guirnaldas rígidas, las ramas ganan "respiro" y permiten apreciar mejor los detalles de las luces y los adornos seleccionados.
Cómo lograr una decoración elegante y sobria para el árbol de Navidad
Para aplicarle elegancia al espacio sin recargar la vivienda, los decoradores aconsejan incorporar tres elementos fundamentales en la propuesta:
- Mezcla de follaje: combinar ramas preservadas o secas de eucalipto, pino y cedro entre las propias agujas del follaje. Esta superposición brinda profundidad y diversidad táctil.
- Elementos botánicos: sumar piñas de pino, frutos secos, pequeñas ramas o flores secas dispersas estratégicamente en lugar de envolver el árbol con una tira continua.
- Paleta de colores armónica: apostar por tonalidades neutras y cálidas como dorados suaves, champagne, terracotas y blancos crema, permitiendo que el verde botánico siga siendo el protagonista indiscutido.
Ya lo sabes, si quieres llevar a otro nivel la decoración del árbol de Navidad, será mejor que optes por las guirnaldas sintéticas y de tiras cargadas.
En pocas palabras
- Tendencia en decoración: se impone un estilo más orgánico y armónico en el árbol de Navidad, dejando atrás las guirnaldas tradicionales.
- Innovación en adornos: se sugieren mezclas de follaje, elementos botánicos y paletas de colores neutros para una estética elegante.
- Menos es más: priorizar la sencillez visual y la combinación de texturas naturales para un árbol de Navidad sofisticado y moderno.