Cuando llegan las fiestas y se acerca el momento de armar el árbol de Navidad, muchos hogares buscan renovar la puesta en escena sin que el presupuesto se dispare. En ese cruce entre el ingenio cotidiano, el ahorro y la estética festiva aparece una alternativa simple que gana terreno en los proyectos DIY.
Para tener en cuenta
Árbol de Navidad: cómo hacer unos hermosos e ingeniosos adornos usando tapas de frascos
Armar el árbol de Navidad con tapas recicladas de frascos permite sumar adornos originales y económicos a la decoración de fin de año
La propuesta se basa en transformar las tapas metálicas de frascos de vidrio en adornos caseros listos para colgar. Al juntar tapas de distintos diámetros —de conservas, mermeladas o salsas— se obtiene una base firme, liviana y fácil de intervenir para darle otro aire a la decoración navideña.
Qué materiales hacen falta para empezar
El proyecto no exige herramientas complejas ni compras costosas. Con elementos habituales de manualidades se puede resolver una tanda de piezas en poco tiempo:
- Tapas de frascos de vidrio: limpias, secas y de tamaños variados para jugar con las proporciones en el árbol de Navidad.
- Papel con purpurina o brillo: en tonos clásicos como dorado, plateado, rojo o verde para aportar reflejos con las luces.
- Pegamento o silicona: para fijar el recubrimiento y los apliques sobre la superficie metálica.
- Hilo, cordón o cinta fina: necesario para armar el lazo superior o trasero que sostendrá cada pieza en las ramas.
- Detalles decorativos a elección: cintas, pequeñas figuras, cuentas o apliques según el estilo elegido para la decoración.
Paso a paso para armar los adornos
El procedimiento es directo y permite sumar a toda la familia en la preparación previa a las fiestas:
- Reunir y acondicionar las tapas: guardar los cierres de los frascos que se van desocupando, lavarlos bien y secarlos por completo antes de intervenirlos.
- Cortar y pegar el brillo: medir el contorno de cada tapa, recortar un círculo de papel con purpurina a medida y adherirlo con prolijidad sobre la cara visible.
- Sumar terminaciones: incorporar pequeños detalles decorativos encima del papel para lograr piezas únicas o mantener una paleta uniforme en la decoración.
- Colocar el colgante: fijar un tramo de hilo o cordón formando un lazo firme para colgar cada adorno entre las ramas del árbol de Navidad.
En pocas palabras
- Decoración económica: Transforma tapas de frascos en originales adornos para el árbol de Navidad.
- Materiales simples: Necesitarás tapas, papel brillante, pegamento, hilo y detalles decorativos.
- Paso a paso: Lava tapas, recorta y pega papel con brillo, añade detalles y fija un lazo para colgar.
Resumen generado por Thinkindot AI