La propuesta se basa en transformar las tapas metálicas de frascos de vidrio en adornos caseros listos para colgar. Al juntar tapas de distintos diámetros —de conservas, mermeladas o salsas— se obtiene una base firme, liviana y fácil de intervenir para darle otro aire a la decoración navideña.

El árbol de Navidad puede ser decorado con distintos e ingeniosos elementos caseros.

Qué materiales hacen falta para empezar

El proyecto no exige herramientas complejas ni compras costosas. Con elementos habituales de manualidades se puede resolver una tanda de piezas en poco tiempo: