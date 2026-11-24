Una trayectoria destacada en periodismo y literatura

Nacido en Rosario, Novaresio se formó como abogado y periodista en su ciudad natal, donde trabajó en medios como Canal 3, Radio Dos, La Capital y Rosario/12. Posteriormente se radicó en Buenos Aires y desarrolló una reconocida carrera en radio y televisión, con participación en señales como Radio 10, C5N, LN+, América y A24. Actualmente conduce programas en esta última señal y publica sus columnas en Infobae.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Konex a la Comunicación, diez premios Martín Fierro —dos de ellos de Oro— y dos premios Tato. Recientemente sumó un nuevo reconocimiento al obtener el Martín Fierro de Cable en la categoría Mejor Programa de Entrevistas.

En el ámbito literario publicó Parte de la razón, en 2012, una recopilación de ensayos y artículos periodísticos, y luego incursionó en la ficción con Todo por amor pero no todo, publicada en 2024. Su última novela, La vida que importa, retoma algunos de aquellos personajes, aunque desarrolla una historia propia y autónoma.

Un ciclo con proyección internacional

Esta edición representa también el regreso de la agenda de Autores por los Caminos del Vino luego de su participación en Nueva Zelanda, donde presentó su proyecto ante representantes de las Great Wine Capitals, la red internacional de Grandes Capitales del Vino.

La experiencia permitió compartir el alcance de esta iniciativa mendocina y proyectar nuevas oportunidades de vinculación cultural y enoturística en el ámbito internacional, reafirmando el potencial de Mendoza para integrar la literatura, el vino y la cultura en propuestas con identidad propia.

Eviterna, patrimonio e identidad vitivinícola

La elección de Eviterna como sede aporta un significado especial a esta edición. Se trata de una casona de comienzos del siglo XX, perteneciente a la familia Romero Gei, donde funcionó una histórica bodega. Su puesta en valor, a partir de la articulación entre la Municipalidad de Guaymallén y voluntades privadas, permitió recuperar un espacio de relevancia para el patrimonio provincial e incorporarlo al circuito del vino del departamento.

El encuentro será moderado por Andrés Gabrielli y, como parte de la experiencia, incluirá una degustación de vinos de Uva Negra, acompañada por un tapeo de Kauquén Eventos, integrando literatura, vino y gastronomía en un mismo espacio.

Autores por los Caminos del Vino continúa así con su propuesta de generar espacios de conversación entre referentes de la literatura, el pensamiento y el periodismo, en diálogo con la identidad cultural y vitivinícola de Mendoza.

Entradas

Las entradas para participar del encuentro ya están disponibles a través de EntradaWeb.

Acompañan: Bodegas de Argentina, Municipalidad de Guaymallén, EMETUR, Radio Nihuil, Hotel Hilton, Universidad Juan Agustín Maza, Librería Antú, Corazón de Lunlunta, Punto Viajes, Kyros Ajíes, Uva Negra, Kauquén Eventos, El Descorche Diario y Espacio La Delfina de Bodega Rubino.