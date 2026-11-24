Polvaredas. El asfalto ondulado ha sido una constante en las últimas décadas. Imagen: Mendoza Expuesta.

Baches y pozos en la Ruta 7

El sábado 21 de noviembre, un conductor brasileño que viajaba hacia Chile en una Toyota Hilux alquilada sufrió la rotura de 2 cubiertas a la altura del control de Los Árboles, en Potrerillos, según informaron diversos medios.

Ese mismo día también se registró el despiste de un camión cerca de Puente del Inca, cuyo chofer fue trasladado al hospital de Uspallata.

Frente a eso, en la empresa aducen que es difícil avanzar con reparaciones porque para colocar capa asfáltica o ciertos arreglos se necesita no uno, sino varios días de buen tiempo, de forma que el material se seque. Y en un año como este, con El Niño en pleno desarrollo, el cronograma se torna complejo.

Los problemas con los baches también son visibles fuera de la cordillera. El 24 de octubre, Diario UNO informó que al menos 14 vehículos sufrieron roturas de cubiertas entre calle Cochabamba y la Destilería de Luján, durante una jornada en la que el agua ocultaba los pozos.

Al costado de la Ruta 7 pueden verse restos de accidentes, como se comprueba en esta imagen tomada con un dron. Foto: Mendoza Expuesta.

Qué obras hace Caminos del Aconcagua en alta montaña

La concesión comprende 329 kilómetros del corredor: desde Desaguadero hasta Palmira, con continuidad por la variante Palmira, y desde Agrelo hasta Las Cuevas. La firma asumió la gestión en octubre y, según Musci, recibió una ruta con al menos 15 años de falta de mantenimiento.

En esa línea, en 2024 -antes de la concesión-, Grupo América realizó un reportaje especial de "Mendoza Expuesta" donde describió el estado general de la autovía desde el Gran Mendoza hasta el límite con Chile:

“La parte más comprometida de la ruta es desde la refinería de Luján hasta Las Cuevas”, confirmó el vocero. Explicó que las cuadrillas se desplazan de acuerdo con los sectores más dañados y mencionó intervenciones recientes tanto cerca de la refinería como en Potrerillos.

“Hay entre 9 y 12 focos de obra diarios”, aseguró, y remarcó que sobre la calzada trabajan alrededor de 100 operarios. Según detalló, las tareas principales son el sellado de fisuras y los bacheos superficiales y profundos, con materiales en caliente y en frío.

El objetivo de esta primera etapa, sostuvo, es recuperar condiciones aptas de circulación: lo que en una jerga más directa podría definirse como "apagar incendios".

El sellado apunta a evitar que el agua penetre por las grietas y profundice el deterioro del pavimento. Los bacheos, por su parte, permiten intervenir sobre los puntos más dañados sin interrumpir durante períodos prolongados el tránsito del corredor internacional. Según Musci, algunas de esas reparaciones permiten rehabilitar la circulación en 2 o 3 horas.

A esos trabajos se suman el calce y perfilado de banquinas y la señalización horizontal, entre otras labores. El sábado 21, en efecto, Gendarmería advirtió sobre tareas de bacheo a la altura de Uspallata y había pedido precaución a los conductores.

La lluvia y el frío condicionan las reparaciones de la Ruta 7

Musci detalló que las condiciones de alta montaña agregan dificultades. Las precipitaciones frecuentes de la temporada 2026 favorecen la filtración de agua por las fisuras, mientras que el frío y las nevadas limitan las posibilidades de aplicar las mezclas asfálticas.

El vocero explicó que la planificación depende de las temperaturas y de la continuidad del buen tiempo. Por eso, señaló, las cuadrillas deben aprovechar las jornadas con condiciones favorables y reorganizar las intervenciones cuando el clima cambia.

La empresa también informó trabajos sobre las alcantarillas que cruzan por debajo de la ruta. Musci detalló que se limpiaron conductos obstruidos y se corrigieron algunos de esos desagües para facilitar el escurrimiento. "Es un trabajo clave que muchas veces desde la ruta no se ve", puntualizó.

Qué prevén para el verano y los próximos años

Consultado sobre un operativo especial para el verano, Musci anticipó que continuará el esquema actual de trabajo. “El ritmo por ahora sigue igual”, respondió.

Para el período comprendido entre el segundo y el quinto año, el plan difundido por Caminos del Aconcagua contempla la rehabilitación definitiva del corredor e incluye pavimentos nuevos entre Punta de Vacas y Las Cuevas, además de la renovación de la señalización y de los elementos de seguridad vial.

Mientras avanzan las reparaciones, Musci pidió evitar los viajes que no sean urgentes durante lluvias o tormentas. “La ruta está en un estado crítico y es peligrosa a la hora de la lluvia, sobre todo de noche”, advirtió.