El chofer del transporte fue asistido en el lugar por los equipos de emergencia y posteriormente trasladado al Hospital de Uspallata para evaluar la gravedad de sus lesiones.

En la zona trabajan efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Policía de Mendoza y agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Las autoridades viales solicitaron a quienes transitan por el corredor internacional circular con extrema precaución a la altura del kilómetro 1215 debido a la presencia de los móviles de auxilio y seguridad sobre la calzada.

Nota en proceso.