Un camión perteneciente a la empresa de transporte Furlong protagonizó este sábado un despiste en solitario sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1215. El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Curva del Tiempo, zona de Puente del Inca. Todavía no se sabe qué pudo causar que el chofer perdiera el control del rodado.
Un camión despistó en la Ruta 7, cerca de Puente del Inca, y el chofer fue trasladado al hospital de Uspallata
Ocurrió durante la mañana de este sábado. El conductor se accidentó en solitario y se desconoce qué pudo haber provocado el incidente
A raíz del siniestro, el conductor sufrió lesiones y debió ser derivado de urgencia al Hospital de Uspallata. Todavía se desconoce su estado clínico.
El operativo de asistencia y las recomendaciones para circular
Tras el incidente en el corredor internacional hacia Chile, se desplegó un operativo de emergencia y ordenamiento vehicular en el sector:
El chofer del transporte fue asistido en el lugar por los equipos de emergencia y posteriormente trasladado al Hospital de Uspallata para evaluar la gravedad de sus lesiones.
En la zona trabajan efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Policía de Mendoza y agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Las autoridades viales solicitaron a quienes transitan por el corredor internacional circular con extrema precaución a la altura del kilómetro 1215 debido a la presencia de los móviles de auxilio y seguridad sobre la calzada.
Nota en proceso.
En pocas palabras
- Despiste de camión: Un camión de la empresa Furlong volcó en la Ruta Nacional 7, cerca de Puente del Inca.
- Traslado de conductor: El chofer del vehículo fue derivado de urgencia al Hospital de Uspallata por sus lesiones.
- Recomendaciones viales: Se pide circular con extrema precaución en el kilómetro 1215 por operativos de emergencia.