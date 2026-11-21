El presunto abusador fue trasladado a un hospital luego de ser apuñalado. Cuando recuperó la conciencia, lo imputaron. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

Qué pasó aquella madrugada en Las Heras

Según Paredes, la mujer había recibido al hombre porque, al salir de la cárcel poco antes, había obtenido un resultado favorable en su evaluación psicológica. Aparte ella le había guardado algunas pertenencias, así que le prestó un colchón para que se tirara. La letrada señaló que el individuo tenía antecedentes por violencia de género, pero no por abuso sexual.

Versiones indican, por otra parte, que este sujeto tiene un parentesco con la mujer que lo acuchilló: sería su primo.

En la vivienda residen habitualmente 3 mujeres adultas: la madre de la niña, su pareja y su cuñada. De acuerdo con la reconstrucción de la defensa, las 3 estaban allí, además del hombre, cuando se produjo la situación.

El relato de la hija y su temor por la hermana menor fueron el desencadenante de la reacción de la madre. Paredes contó que ante la ira de la mujer, el acusado solo atinó a responder: “No es lo que vos pensás”.

“Y fue como si se posara una nube sobre la cabeza de ella -contaron los abogados-. Nos relata que más tarde solo escuchó voces que le indicaban adónde ir”. Mientras se desarrollaba esa secuencia, la pareja de la mujer acudió a la comisaría para concretar la denuncia por el abuso.

La reconstrucción que publicó Diario UNO en su momento indicaba que la madre persiguió al hombre con un cuchillo y lo hirió. Hacia las 6.50, la Policía lo encontró en la intersección de Roca y Sarmiento, con un corte en el abdomen y una importante pérdida de sangre. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y quedó internado en grave estado.

La madre fue detenida ese día y recuperó la libertad después de prestar declaración informativa. La investigación por el ataque continúa en la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

La abogada Noelia Paredes. Foto: radio Nihuil.

Qué plantean los abogados sobre la emoción violenta

La defensa sostiene que la noticia del presunto abuso provocó en la mujer un shock que disminuyó sus frenos inhibitorios. El planteo de los abogados es que actuó bajo un estado de emoción violenta.

Tessone explicó que se trata de una circunstancia que puede atenuar la pena y que su evaluación requiere la intervención de especialistas y peritos.

“No entra dentro de las previsiones de inimputabilidad, pero es un atenuante de la figura penal”, señaló.

El abogado Facundo Tessone.

La imputación por abuso sexual y las pruebas pendientes

Tras recuperarse de las heridas, el hombre recibió el alta médica y el 10 de noviembre la fiscal Mercedes Moya lo imputó por abuso sexual simple agravado por la convivencia. Según informó entonces el Ministerio Público Fiscal, fue trasladado a la Penitenciaría.

Tessone señaló que los hechos denunciados tendrían que ver con tocamientos. Se investiga, pues, un presunto abuso sin acceso carnal, aunque la calificación podría modificarse con el avance de la causa.

Una de las medidas centrales que falta realizar es la declaración de la niña en cámara Gesell. “A partir de eso pueden surgir cuestiones que modifiquen la figura penal”, anticipó Tessone.

Los letrados también mencionaron un relato informal de la cuñada de la madre, según el cual el acusado ya había intentado propasarse con ella antes. Esa versión todavía no fue incorporada al expediente como declaración testimonial, aunque revela que el visitante puede haber venido zarpándose desde temprano.

Además de la cámara Gesell, están pendientes evaluaciones psicológicas del acusado y nuevas declaraciones testimoniales.