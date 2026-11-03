Un hombre fue apuñalado en el abdomen y fue encontrado por la Policía tendido en la calle en Las Heras en muy grave estado.
Un hombre fue apuñalado en Las Heras bajo sospecha de abuso y una mujer quedó detenida
El apuñalado fue encontrado por la Policía en Las Heras. Vecinos indicaron que fue perseguido por haber intentado abusar de una nena de 11 años
Tiene 30 años y había salido de la cárcel el domingo porque tiene antecedentes penales por delitos de violencia de género.
Testigos indicaron que fue perseguido por varias cuadras luego de -presuntamente- haber intentado abusar sexualmente de una nena de 11 años, hija de una mujer que es prima suya y le dio alojamiento en la vivienda.
Una de las madres de la niña quedó detenida. El fiscal de turno, Jorge Orlando Vera, se presentó en Sarmiento esquina Roca, donde se concentró el operativo.
El hecho de sangre en Las Heras
Ocurrió alrededor de las 6.50 de este martes, cuando un hombre fue encontrado herido y semidesnudo en calles Roca y Sarmiento, de Las Heras.
Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) indicaron que tenía gran pérdida de sangre y los signos vitales disminuidos.
Según testigos, el hombre habría intentado abusar de la menor de edad, pero familiares de la menor advirtieron la situación y lo persiguieron durante varias cuadras a piedrazos.
Algunos relataron que dos chicos los persiguieron mientras les tiraban piedras, pero en algún momento fue alcanzado y alguien lo apuñaló.
Al comienzo, dos mujeres, -una de ellas es la madre de la presunta víctima- quedaron detenidas como presuntas autoras del hecho.
Más tarde, pasadas las 9, la otra mujer fue liberada y regresó al hogar.
En pocas palabras
- Apuñalado en Las Heras: hallaron a un hombre herido de gravedad en la vía pública.
- Intento de abuso: testigos afirman que fue perseguido por intentar abusar de una nena.
- Detenidas: dos personas -una es la madre de la niña- quedaron demoradas como presuntas autoras del hecho.