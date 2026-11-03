Un hombre fue apuñalado en Las Heras bajo sospecha de abuso y una mujer quedó detenida

Una de las madres de la niña quedó detenida. El fiscal de turno, Jorge Orlando Vera, se presentó en Sarmiento esquina Roca, donde se concentró el operativo.

El hecho de sangre en Las Heras

Ocurrió alrededor de las 6.50 de este martes, cuando un hombre fue encontrado herido y semidesnudo en calles Roca y Sarmiento, de Las Heras.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) indicaron que tenía gran pérdida de sangre y los signos vitales disminuidos.

Según testigos, el hombre habría intentado abusar de la menor de edad, pero familiares de la menor advirtieron la situación y lo persiguieron durante varias cuadras a piedrazos.

El hombre apuñalado estaba en grave estado. Foto: Matías Pascualetti/ Radio NIhuil

Algunos relataron que dos chicos los persiguieron mientras les tiraban piedras, pero en algún momento fue alcanzado y alguien lo apuñaló.

Al comienzo, dos mujeres, -una de ellas es la madre de la presunta víctima- quedaron detenidas como presuntas autoras del hecho.

Más tarde, pasadas las 9, la otra mujer fue liberada y regresó al hogar.