Accidente en Lavalle: una conductora quiso esquivar un caballo y volcó

Al llegar al lugar, la Policía escuchó el relato de la mujer que sufrió el accidente. Imagen ilustrativa.

Qué relató la conductora sobre el accidente en Lavalle

De acuerdo con el parte policial, la mujer manifestó que circulaba de sur a norte cuando intentó esquivar al equino. Según su relato, perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a ambos ocupantes. La conductora presentó un corte en el cuero cabelludo y dolor muscular, mientras que su acompañante no registró lesiones.

Los controles de alcoholemia arrojaron resultado negativo. Y del animal no se tienen más noticias, al menos en los reportes oficiales.

Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se realizaron las actuaciones correspondientes y las pericias de Policía Científica.