Una mujer de 32 años sufrió heridas tras un accidente con su Fiat Mobi en la Ruta Nacional 40, en Jocolí, Lavalle. Viajaba con un hombre de 41 años, que no presentó lesiones, según informó la Policía.
Accidente en Lavalle: una conductora quiso esquivar un caballo y volcó
Su acompañante resultó ileso y los controles de alcoholemia dieron negativo
La intervención policial se registró a las 4.15, luego de un llamado que alertó sobre el accidente a un kilómetro del Control Fitosanitario. Efectivos de la Subcomisaría El Porvenir acudieron al lugar y lograron reconstruir parte de la historia.
El sospechoso de causar el estrago es un caballo.
Qué relató la conductora sobre el accidente en Lavalle
De acuerdo con el parte policial, la mujer manifestó que circulaba de sur a norte cuando intentó esquivar al equino. Según su relato, perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a ambos ocupantes. La conductora presentó un corte en el cuero cabelludo y dolor muscular, mientras que su acompañante no registró lesiones.
Los controles de alcoholemia arrojaron resultado negativo. Y del animal no se tienen más noticias, al menos en los reportes oficiales.
Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se realizaron las actuaciones correspondientes y las pericias de Policía Científica.
En pocas palabras
- Accidente vial: una conductora volcó su Fiat Mobi en la Ruta Nacional 40 tras intentar esquivar un caballo.
- Estado de salud: la mujer sufrió heridas leves, mientras que su acompañante resultó ileso tras el siniestro en Lavalle.
- Pericias oficiales: los controles de alcoholemia resultaron negativos y personal de Policía Científica trabajó en la zona del vuelco.